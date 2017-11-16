Шампанское подорожает, но приморцам не о чем беспокоиться

По информации федеральных СМИ, стоимость шампанского и игристых вин, вследствие неурожая в Европе, к Новому году возрастет на 10-15%. Приморские эксперты подтверждают: рост цен на игристые и "тихие" вина действительно ожидается. Однако, до конца текущего года россиянам об этом не стоит беспокоиться, сообщает ЕНВ.

Первое "опровержение" по предновогоднему росту цен на легкий алкоголь дал информагентству "РИА Новости" глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он заявил: "Никаких оснований для повышения цен перед Новым годом нет. Это розница хочет заработать денег. Никто ничего повышать не собирается и ничего не повышал. Что касается российской продукции: нет причин для повышения цен, несмотря на то, что большая часть российской продукции производится из импортного сырья".

Спецкор ЕНВ поговорил с заместителем генерального директора, крупнейшей алкогольной российской компании АО "Белуга групп" Алексеем Кобанченко, который подтвердил информацию, данную Вадимом Дробизом, и пояснил: "Шампанское и другие "тихие" (не игривые) вина к Новому году не подорожают, тут беспокоиться нет причин. Однако, по нашей информации, предоставленной поставщиками, в Европе действительно был очень неурожайный год, в том числе, во французской провинции Шампань. В связи с этим, рост цен на слабоалкогольную продукцию, имеется ввиду, вино, ожидается ближе к весне. Стоимость увеличится приблизительно процентов на 10. Та продукция, которая будет на новогодних столах, уже завезена в Россию по старым ценам, ведь существует так называемый запас вина и шампанского 2017 года, которые производились из прошлогоднего урожая, и цена на них не повышалась", - пояснил он.

Ранее статистическое бюро министерства сельского хозяйства Франции Agreste сообщило, что производство вина в стране сократится до рекордно низкого уровня из-за весенних холодов и дождей. По прогнозам бюро, урожай 2017 года будет на 17% ниже, чем в 2016 году, и на 16% ниже, чем в среднем за последние пять лет. Ожидается, что объемы винопроизводства сократятся с 45 миллионов гектолитров в 2016 году до 38 миллионов гектолитров в текущем.