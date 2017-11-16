Во Владивостоке прошла конференция Россельхозбанка и Bloomberg

14 ноября 2017 года Россельхозбанк (РСХБ) и информационное агентство Bloomberg провели во Владивостоке очередную совместную конференцию "Новые возможности развития бизнеса", посвященную вопросам развития бизнеса в Дальневосточном федеральном округе. В мероприятии приняли участие представители крупных предприятий из приоритетных отраслей экономики, в том числе агропромышленного комплекса, органов государственной власти, информационных агентств Bloomberg и АЭИ Прайм, а также других СМИ, сообщает ЕНВ.

На конференции эксперты рынка и представители компаний обсудили направления развития бизнеса со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, практику внешнеэкономической деятельности предприятий, опыт обслуживания экспортно-импортных операций и возможности выхода на новые рынки при помощи инструментов и технологий Россельхозбанка.

В ходе мероприятия участники ознакомились с возможностями электронной торговой площадки РСХБ-Дилинг, которая была разработана специалистами АЭИ Прайм для корпоративных клиентов с целью совершения ими сделок на валютном и денежном рынках с использованием специализированного информационно-торгового терминала. РСХБ-Дилингпозволяет клиентам получать информацию о котировках Банка и проводить операции со всеми основными финансовыми инструментами в режиме реального времени.

"Россельхозбанк предлагает широкий спектр современных банковских продуктов и услуг корпоративным клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность, и готов оказать поддержку на всех этапах реализации инвестиционных проектов. Сотрудничество с институтами развития Дальнего Востока позволяет нам направлять денежные средства в проекты, которые способствуют экономическому росту в регионе и повышению социального уровня жизни местных жителей, - отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Оксана Лут. - Мы уделяем особое внимание диалогу с бизнесом и проводим подобные встречи на регулярной основе, получая обратную связь от клиентов о соответствии предложений Банка их потребностям".