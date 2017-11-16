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Китай

15 ноября 2017, 18:00
Вице-премьер КНР Ван Ян

Эксперты считают нереалистичной идею о том, что шанхайский порт сможет конкурировать с гонконгским

С другой стороны, открытие портов материкового Китая может негативно сказаться на положении Гонконга

По поручению вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна правительством Китая был подготовлен план преобразования ключевых портов страны, включая Шанхайский, в зоны свободной торговли по подобию Гонконга и Сингапура. Впрочем, некоторые представители отрасли предупреждают, что это желание властей является чересчур амбициозным, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Подготовка законопроекта по инициативе Ван Яна началась менее, чем через месяц после того, как он был назначен членом Постоянного комитета Политбюро на XIX национальном съезде в Пекине. На нем глава КНР Си Цзиньпин обращался к делегатам с вопросом о необходимости исследования создания портов свободной торговли.

В 2013 году в Шанхае была создана первая зона свободной торговли на материковой части страны в качестве площадки для проведения дальнейших реформ в этой области. Но территория, которая теперь занимает площадь более 120 квадратных километров, не смогла привлечь достаточного количества иностранных инвесторов, в том числе, по причине недостаточной либерализации режима.

Впрочем, некоторые представители отрасли промышленности заявили, что поставить Шанхай в один ряд с Гонконгом на данный момент – это всего лишь мечта. Возможно это только в том случае, если план будет сопровождаться конкретными политическими действиями и глубокими изменениями в образе мышления населения города, а также инвесторов.

Согласно проекту, Шанхай должен будет расширить площадь своей территории свободной торговли, либерализовать финансовые операции и выдавать бесплатные визы иностранцам. Как отметил один из местных чиновников, в шанхайском правительстве, в действительности, не видят этому перспектив. "Инфраструктура готова к изменениям, но вся система – от таможенных, финансовых и отраслевых предприятий до самого мышления людей, еще совсем к этому не готова", - отметил он. 

Главный стратег инвестиционной консалтинговой группы "Essence Securities" Чэнь Го более оптимистичен в этом вопросе. "Мы ожидаем, что зона свободной торговли в Шанхае станет аналогом подобных зон в Гонконге и Сингапуре. Политика в этой зоне будет соответствовать самым высоким международным стандартам, - заявил Чэнь. – Зона свободной торговли в Шанхае будет создан на примере портов в Гонконге и Сингапуре. Город станет рынком высокого уровня для оффшорной торговли и оффшорного финансирования".

Между тем, если правительство предоставит больше свободы портам в Шанхае, Чжэцзяне и Гуандуне, это может угрожать традиционной роли Гонконга в качестве своеобразной "точки входа" на китайский рынок. По данным Гонконгского правительства, около 40 процентов внешней торговли Китая проходит через Гонконг.

Метки: Ван Ян, Гонконг, порт, СЭЗ, Шанхай

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