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Экономика

15 ноября 2017, 15:40
Конкурс бизнес-проектов для начинающих предпринимателей стартует во Владивостоке

Конкурс бизнес-проектов для начинающих предпринимателей стартует во Владивостоке

Поддержка бизнеса предусмотрена программой "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" до 2020 года

Конкурс бизнес-проектов для начинающих предпринимателей стартует во Владивостоке. Прием заявлений будет проходить с 15 ноября по 6 декабря. Победители получат безвозмездные субсидии на реализацию своих проектов. Максимальный размер гранта составит 600 тысяч рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на МКУ "Центр развития предпринимательства". 

Такая финансовая поддержка предусмотрена муниципальной программой "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке" на 2014-2020 годы. Организатор конкурса – управление экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока.

Цель проекта – создать необходимые предпосылки для развития малого предпринимательства в приморской столице и расширить рабочие места Владивостока. Это, по мнению специалистов, будет содействовать самозанятости населения, увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему. Участниками конкурса могут стать индивидуальные предприниматели или учредители субъектов малого предпринимательства, ведущие свою деятельность менее одного года.

Грант могут получить создатели юридических лиц и индивидуальные предприниматели, которые производят и реализуют различные услуги. Возраст до 30 лет. Это должны быть люди, ранее не участвующие в предпринимательской деятельности и не являющиеся участниками юридических лиц. Кроме того, они могут быть зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения и утратившие статус безработных в связи с регистрацией в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей или выступлением в качестве участника коммерческой организации. 

Как дополнительно заявляют организаторы, это могут также быть военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил страны. 

По итогам конкурса будут определены предприниматели, имеющие право на получение финансовой поддержки в виде субсидий.

Консультирование начинающих предпринимателей по вопросам участия в конкурсе, об условиях предоставления субсидий, а также прием заявлений на участие в конкурсе будут осуществляться с 15 ноября по 6 декабря в МКУ "Центр развития предпринимательства" по адресу: ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр City Hall), 8 этаж, каб. 810. Телефон 260-68-03 (время работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45). 

Метки: бизнес, конкурс, Центр развития предпринимательства

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