Первая партия грузовиков будет выпущена резидентом СПВ совместно с китайским инвестором к концу года

Компания "Юбо-Сумотори" выпустит первую партию грузовых автомобилей FAW на рынок до конца года. По словам генерального директора ГК "Сумотори" Виталия Веркеенко, сборка грузовой техники осуществляется с использованием иностранных комплектующих на базе производственных мощностей компании в городе Артем, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.



Объем инвестиций на первом этапе проекта составит 28 миллионов рублей. На данный момент инвестор собрал тестовую партию грузовых автомобилей, которые успешно прошли сертификацию в Государственном научном центре РФ ФГУП "НАМИ". "В скором времени мы ожидаем поставку комплектующих для сборки первой промышленной партии. Первые грузовые автомобили будут выпущены на рынок до конца этого года. В следующем году планируем собрать уже 500 грузовиков, в 2019-м – 2 тысячи единиц. Раньше подобная техника закупалась за рубежом и перепродавалась на территории российских регионов. Благодаря режиму СПВ мы смогли локализовать сборку в Приморском крае. В дальнейшем, мы планируем расшириться на 20%, будем отдельно собирать крупные узлы автомобилей, это потребует создание нового завода", - отметил Виталий Веркеенко.



Врио губернатора края Андрей Тарасенко осмотрел действующее производство, подчеркнув необходимость реализации продукции "Юбо-Сумотори" не только по стране, но и на международном уровне. "Надо прорабатывать вопрос с федеральным центром, чтобы быстрее вашу технику забирали и оборот делали. Чтобы от нас везли, а не из Европы. Машины хорошие, как раз для карьеров, пригодятся на стройках", – заявил он.



К слову, производимая резидентом СПВ большегрузная техника предназначена для высокоманевренной работы, как на строительных площадках, так и в условиях городской застройки. Многие проекты резидентов ТОР и СПВ уже находятся на этапе активного строительства. Но большегрузными автомобилями интересуются и крупные компании Сибири, Урала и других округов страны, и резидент СПВ планирует в дальнейшем расширять дистрибуцию.