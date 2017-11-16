Россия и Китай обсуждают планы создания железнодорожной магистрали Харбин-Владивосток

Проектируемый маршрут протяженностью 380 километров будет проходить через 12 станций, а поезд будет идти со скоростью 250 километров в час. Прокладка трассы с китайской стороны, от Муданьцзяна до Харбина, уже началась, сообщает ЕНВ.

"Первоначально планировался пассажирский маршрут. Но после оценки экономической части проекта было решено также рассмотреть и возможность включения на линию транспортировку товаров", – отметил инвестор проекта, руководитель China Railway Group Limited Цай Цзэминь. Он также отметил, что более 65 миллионов человек живут в приграничной зоне с китайской стороны, что указывает на значительный пассажирский спрос. Он добавил, что комплексный развлекательный курорт в Приморском крае ИРЗ "Приморье" способен привлечь дополнительное число туристов из Китая в российский регион. В 2016 году 420 тысяч китайских граждан посетили этот Приморье.

Также было заявлено, что новый маршрут Харбин-Владивосток поможет соединить Евразийский экономический союз с "экономическим поясом Шелкового пути". Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков рассказал "Asia Times", что в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта с целью создания четкого плана к сентябрю 2018 года.

Доцент кафедры "Финансы и кредит" ШЭМ ДВФУ Максим Кривелевич рассказал "Asia Times", что проект может иметь макроэкономическую и микроэкономическую выгоду. Однако, он предупредил, что западные санкции могут препятствовать осуществлению проекта. "Для реализации проекта необходимы серьезные инвестиции, - сказал Кривелевич. – Однако, в феврале следующего года ожидаются новые финансовые санкции против России. Крупные проекты, требующие серьезного финансирования от международных кредиторов и финансовых организаций, могут попасть под эти санкции". Если говорить об ужесточении санкций против России, то эксперт считает, что китайские банки, которые активно взаимодействуют с американскими и европейскими партнерами, вряд ли будут сотрудничать в такой период. "Политика, наличие рабочей силы и земли очень важны, но главное в любом проекте – это капитал, - сказал он. – Если они смогут взаимодействовать с Россией, не опасаясь санкций, проект будет реализован, потому что спрос просто огромен. Объем грузов, которые могут отправиться из Азии в Европу, бесконечен. Чем лучше транспортный путь, тем больше будет поток грузов. Но все определяет финансовая сторона проекта".

В 2014 году министерства транспорта России и КНР, ОАО "РЖД" и China Railway Group Limited подписали меморандум о "железнодорожном сотрудничестве". Было решено, что на высокоскоростной магистрали Москва-Казань протяженностью 760 км, будут использованы китайские технологии. Ожидается, что работы по строительству линии начнутся в 2023 году. В России также планирует модернизировать Транссибирскую магистраль, являющуюся важной частью транспортного коридора между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Российские власти выделили около 150 млрд. рублей на модернизацию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали в 2017 и 2018 годах.

China Railway Group – государственное предприятие Китая. Оно работает над проектами по всему миру. Только в Китае компания проложила более 90 000 километров железнодорожных линий и более 100 000 километров дорог.