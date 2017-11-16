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Экономика

15 ноября 2017, 13:40
Перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами за 10 месяцев 2017 года выросли на 28%

Перевозки тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами за 10 месяцев 2017 года выросли на 28%

В целом в январе-октябре 2017 года со станций ДВЖД отправлено 493,1 тыс. тонн морепродуктов

ОАО "РЖД" продолжает наращивать объемы перевозок тихоокеанских морепродуктов ускоренными поездами. Со станций Дальневосточной железной дороги в январе-октябре текущего года отправлено 145 ускоренных рефрижераторных поездов, груженных рыбной продукцией общим весом более 264 тыс. тонн (+28,3% к аналогичному периоду прошлого года). За первые 10 месяцев 2016 года было отправлено 114 ускоренных составов, в которых перевезено 205,8 тыс. тонн рыбы, сообщает ЕНВ со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ДВЖД.

В целом в январе-октябре 2017 года со станций ДВЖД отправлено 493,1 тыс. тонн морепродуктов, что на 4,5% меньше прошлогоднего уровня. Для повышения качества обслуживания клиентов и обеспечения вывоза всего предъявляемого к перевозке объема рыбопродукции ОАО "РЖД" увеличивает перевозки рыбы в рефрижераторных контейнерах и расширяет географию станций отправления свежемороженой рыбы в составе ускоренных рефрижераторных поездов. Теперь они формируются не только на станциях Мыс Чуркин и Угольная, но и на станции Угловая.

Важным фактором поддержки отправителей рыбной продукции является введение тарифных преференций со стороны ОАО "РЖД" на перевозку свежемороженой рыбы: установлен понижающий коэффициент 0,94 (скидка 6%) к действующим тарифам на перевозку свежемороженой рыбы со станций Дальневосточной железной дороги в Центральную Россию. Дополнительно устанавливается понижающий коэффициент 0,921 (скидка 7,9%) к тарифам на указанные перевозки на объем свыше: в сентябре 2017 года – 50,5 тыс. тонн; в октябре и ноябре 2017 года – 66 тыс. тонн; в декабре 2017 года – 85 тыс. тонн, что соответствует уровню погрузки в 2016 году. Данные коэффициенты будут действовать до конца текущего года. 

Метки: ДВЖД, перевозки, рыба

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