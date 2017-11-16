СМИ назвали возможную дату выдвижения Путина на выборах

О том, что Владимир Путин рассмотрит возможность выдвижения своей кандидатуры в президенты, сам глава государства заявил еще 4 августа. По информации СМИ, возможной датой выдвижения Путина на выборах президента РФ станет 22-23 декабря, до съезда партии "Единая Россия" и ежегодного съезда ОНФ. Но есть и другие "сценарии" развития событий, сообщает ЕНВ.



Пока действующий президент России о решении учавствовать в выборах официального заявления не делал. Во время пресс-конференции, которая прошла в субботу, 11 ноября, на вопрос журналистов "Когда?" он ответил: "Время придет, поговорим на эту тему".



Однако, СМИ узнали сценарии выдвижения Путина на выборы президента РФ. Сообщается, что кампания Путина будет максимально короткой. Приближенные главы государства уверены в его победе, поэтому не намерены предпринимать лишних действий.



По информации СМИ, возможная дата выдвижения Путина на выборы президента РФ станет 22-23 декабря, до съезда партии "Единая Россия" и ежегодного съезда ОНФ. Другой вариант, как произойдет информирование общественности Путина о своем выдвижении, может быть таким: глава государства объявит о своем решении в начале следующего года, например, во время одной из поездок в регион, где, во время встречи с рабочими, один из них задаст нужный вопрос.



Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Глава государства будет избран на шестилетний срок. Если потребуется второй тур, то он будет проведен через три недели – то есть 8 апреля 2018 года. Избирательная кампания кандидатов в президенты РФ стартует уже в декабре. По предварительным данным, соперниками действующего президента могут стать: Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Геннадий Зюганов и Ксения Собчак.