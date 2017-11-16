Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

15 ноября 2017, 12:10
Рассмотрены кандидаты в комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Владивостока

Рассмотрены кандидаты в комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Владивостока

В состав конкурсной комиссии войдут восемь человек

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик представил депутатам проект решения Думы города Владивостока "О формировании конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока". Заседание профильного комитета состоялось вчера, 14 ноября, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Думы г. Владивостока. 

Согласно Положению "О порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока", конкурсная комиссия состоит из восьми человек, из которых четыре члена назначаются Думой города Владивостока и четыре - Губернатором Приморского края. 

На заседании комитета были рассмотрены и рекомендованы кандидатуры в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города Владивостока.

От губернатора Приморского края в состав комиссии назначены врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Администрации Приморского края Виктор Киряев, депутат Законодательного Собрания Приморского края Олег Вельгодский.От Думы города Владивостока в состав комиссии предлагается включить депутатов от "Единой России" Виктора Аблапова и Виктора Федорова, а также депутатов Василия Васильева (ЛДПР) и Геннадия Куликова (КПРФ).

Также комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рекомендовал Думе города Владивостока принять проект решения "Об объявлении конкурса на замещение должности главы города Владивостока". Решением Думы будут установлены сроки подачи документов для участия в конкурсе, даты и условия проведения конкурса. На заседании комитета депутаты рассмотрели и поддержали проект решения Думы города Владивостока о внесении изменений в регламент Думы. Председатель комитета Роза Чемерис пояснила, что проектом предусмотрено исполнение Государственного гимна Российской Федерации при открытии заседания Думы города Владивостока. 

Метки: выборы мэра, губернатор, Дума, комиссия

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

СМИ назвали возможную дату выдвижения Путина на выборахСМИ назвали возможную дату выдвижения Путина на выборах
вчера, 12:30
Сценариев развития событий несколько
Расширить социальные гарантии бывшим военнослужащим предлагают приморские парламентарииРасширить социальные гарантии бывшим военнослужащим предлагают приморские парламентарии
14 ноября 2017, 23:00
Законопроект разработан в интересах военнослужащих, получивших ущерб здоровью вследствие травм и уволенных с военной службы в молодом возрасте
АТЭС: Путин встретится с лидерами Китая, Японии, Вьетнама и ФилиппинАТЭС: Путин встретится с лидерами Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин
10 ноября 2017, 12:30
Как ожидается, Путин также пообщается с президентом США Дональдом Трампом

Последние новости

Отдаленность, экономический кризис и ЖКХ – жители Дальнего Востока назвали главные проблемы регионаОтдаленность, экономический кризис и ЖКХ – жители Дальнего Востока назвали главные проблемы региона
сегодня, 10:00
В Приморском крае респондентов не устраивает их финансовое положение и коррупция, а жителей отдаленных территорий – лесные пожары
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынкаАндрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
сегодня, 09:30
Завесу тайны банковского бизнеса приподнял управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк
Шампанское подорожает, но приморцам не о чем беспокоитьсяШампанское подорожает, но приморцам не о чем беспокоиться
вчера, 20:40
2018 год Россия встретит по старым ценам на алкоголь

От первого лица

Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
16.11.2017 09:30
Андрей Жарский: Клиент, голосующий за тебя рублем, определяет долю рынка
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.11.2017 12:50
Что ждет Приморский край под руководством Андрея Тарасенко? 2
07.11.2017 16:00
Выборы Президента РФ – за кого проголосуют приморцы? 1
08.11.2017 13:50
Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко 1
13.11.2017 13:40
Прокурором Владивостока назначен Сергей Лубенец 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+