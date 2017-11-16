Рассмотрены кандидаты в комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Владивостока

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик представил депутатам проект решения Думы города Владивостока "О формировании конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока". Заседание профильного комитета состоялось вчера, 14 ноября, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Думы г. Владивостока.



Согласно Положению "О порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока", конкурсная комиссия состоит из восьми человек, из которых четыре члена назначаются Думой города Владивостока и четыре - Губернатором Приморского края.



На заседании комитета были рассмотрены и рекомендованы кандидатуры в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города Владивостока.



От губернатора Приморского края в состав комиссии назначены врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Администрации Приморского края Виктор Киряев, депутат Законодательного Собрания Приморского края Олег Вельгодский.От Думы города Владивостока в состав комиссии предлагается включить депутатов от "Единой России" Виктора Аблапова и Виктора Федорова, а также депутатов Василия Васильева (ЛДПР) и Геннадия Куликова (КПРФ).

Также комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рекомендовал Думе города Владивостока принять проект решения "Об объявлении конкурса на замещение должности главы города Владивостока". Решением Думы будут установлены сроки подачи документов для участия в конкурсе, даты и условия проведения конкурса. На заседании комитета депутаты рассмотрели и поддержали проект решения Думы города Владивостока о внесении изменений в регламент Думы. Председатель комитета Роза Чемерис пояснила, что проектом предусмотрено исполнение Государственного гимна Российской Федерации при открытии заседания Думы города Владивостока.