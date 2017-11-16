Спасательная операция на границе Ирака и Ирана продолжается

Накануне из-под обломков были вытащены женщина с маленьким ребенком в иранском городе Сарпол-и Захабе, больше всего пострадавшем в результате землетрясения. Власти заявили, что погибли уже более 400 человек, спасатели продолжают искать людей внутри разрушенных зданий, сообщает ЕНВ со ссылкой на The Straits Times.

Эпицентр стихии находился вблизи главного пограничного перехода между Ираком и Ираном, на относительно небольшой глубине – 23 км, вдоль линии разлома шириной 1500 км между арабской и евразийской тектоническими плитами, в районе сейсмически опасного пояса, простирающегося от западного Ирана до северо-восточного Ирака. В нескольких городах Ирана и Ирака после землетрясения пропало электричество и водоснабжение. Страх возникновения повторных толчков заставил тысячи людей в обеих странах выйти на улицы в холодную погоду.

Иранское государственное телевидение транслирует кадры поврежденных зданий, транспорта под обломками и раненых людей, завернутых в простые одеяла. Ходжят Гарибян в результате землетрясения, как и сотни людей, остался без крова. Вместе со своей семьей теперь он живет на улице в Каср-э Ширине. "Двое моих детей еще спали, когда дом начал трястись из-за землетрясения, я схватил их и выбежал на улицу. Мы провели часы на холоде, пока спасатели не отвели нас в местную школу", - сказал Гарибян по телефону.

Верховный лидер Ирана аятолла Хомейни приказал правительству и вооруженным силам мобилизовать "все возможные средства", чтобы помочь населению. Президент Хасан Рухани посетит провинцию Керманшах, в которой и находится Сарпол-и Захаб. Местные СМИ сообщили, что сотни спасательных расчетов и десятки армейских вертолетов задействованы в спецоперациях, в том числе, в сельских районах. Сообщалось, что иранская полиция, революционная гвардия и ее подразделения были отправлены в регионы, которые пострадали от землетрясения.

"Нам нужен какой-нибудь дом, - сказал мужчина средних лет в Сарпол-е-Захабе журналистам государственного телевидения. – Откуда ждать помощи? Кто нам поможет?" Он сказал, что его семья не сможет провести еще одну ночь в холодную погоду на улице.

В Ираке землетрясение ощущалось даже на юге страны, например в Багдаде, где многие местные жители выбежали из своих домов и высоких зданий, когда землетрясение потрясло иракскую столицу. "Я сидела с моими детьми, которые еще ужинали, и вдруг здание просто словно затанцевало, - сказала Маджида Амер, которая выбежала из своего многоквартирного дома с тремя детьми. – Сначала я подумала, что взорвалась огромная бомба. Но потом я услышала, как все вокруг меня кричат: "Землетрясение!"

Подобные "сцены" можно было также увидеть в Эрбиле, столице Курдистана, и в других городах северного Ирака, расположенных недалеко от эпицентра землетрясения. Иракские медики и местные официальные лица заявили, что наиболее пострадавшим регионом стал район Дарбандихан, недалеко от границы с Ираном, где, по меньшей мере, 10 домов оказались разрушенными во время землетрясения, а единственная больница округа была серьезно повреждена.

50-летний Акрам Вали сказал, что многие семьи в Дарбандихане искали убежища у родственников за пределами города. Они бежали, когда власти в иракском Курдистане призвали людей в южной части города покинуть свои дома, опасаясь, что плотина Дарбандихан может разрушиться.

Воскресное землетрясение также ощущалось на территории юго-восточной Турции и Израиля. Отметим, что в районе, где оно произошло, наблюдается повышенная сейсмическая активность. В 1990 году в ходе землетрясения на севере Ирана вблизи Каспийского моря погибли 40 тысяч человек, 300 тысяч – были ранены и, в общей сложности, около полумиллиона граждан потеряли свои дома. В течение нескольких секунд тогда землетрясение разрушило десятки городов и почти 2000 деревень, диаметр ударной волны составил 7,4 км. Тринадцать лет спустя землетрясение также произошло в древнем юго-восточном иранском городе Баме, известном своими зданиями из глинобитного кирпича. Тогда погибли, по меньшей мере, 31 тысяча человек. С тех пор в Иране произошло как минимум два крупных землетрясения, в 2005 году погибли более 600 человек, а в 2012-м – еще около 300.