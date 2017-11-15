Расширить социальные гарантии бывшим военнослужащим предлагают приморские парламентарии

Комитет Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике и законности выступил с законодательной инициативой о внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О статусе военнослужащих", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Законопроект разработан в интересах военнослужащих, получивших ущерб здоровью вследствие травм, ранений, увечий и заболеваний при исполнении ими обязанностей военной службы и уволенных с военной службы в молодом возрасте при минимальной выслуге лет, и предусматривает расширение социальных гарантии, в том числе и по медицинскому обеспечению. В частности, за этой категорией граждан предлагается закрепить полноценное право на прохождение обследования и лечения в военно-медицинских учреждениях и в санаториях, подведомственных Министерству обороны РФ.

"В настоящее время военнослужащие срочной службы, которые получили увечья, были уволены и соответственно не имеют выслуги лет, не могут воспользоваться медицинскими услугами, предоставляемыми госпиталями и другими специализированными учреждениями Министерства обороны, - пояснил председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. – Поэтому мы предлагаем предоставить таким людям возможность пользоваться не только бесплатным медицинским обслуживанием по полису обязательного медстрахования, но и специализированной помощью ведомственных учреждений Минобороны. Сегодня российские военнослужащие принимают участие в различных операциях, в том числе и за пределами нашей страны. И на наш взгляд, очень важно, чтобы каждый из них понимал, если с ним что-то произойдет, Министерство обороны позаботится о нем как о человеке, который получил увечье при проведении боевых действий".

Напомним, что законодательная инициатива была выдвинута в 2015 году депутатами краевого парламента 5-го созыва на основе анализа обращений граждан, а также информации, поступавшей из других регионов страны и опубликованной в средствах массовой информации. В соответствии с заключением правительства Российской Федерации документ был доработан и вынесен на рассмотрение в новой редакции на очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края.