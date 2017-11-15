Границы морского порта Владивосток расширят под новый угольный терминал

Границы морского порта Владивосток будут расширены под строительство нового терминала для перевалки 20 миллионов тонн угля ежегодно. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано во вторник, сообщает ЕНВ.

"Расширить морской порт Владивосток (Приморский край) за счёт включения в состав его границ предназначенных для строительства морского терминала земельных участков, расположенных в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная", - говорится в распоряжении.

В соответствии с документом, Министерство транспорта должно представить проект распоряжения Правительства об изменении границ морского порта в шестимесячный срок.