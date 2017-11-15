Пара гигантов таксомоторного бизнеса может окончательно "убить" местное приморское такси

Уровни жизни и автомобилизации в ДФО, по мнению экспертов, опережают многие регионы России, а население может позволить себе пользоваться услугами такси довольно активно. Поэтому дальневосточный регион, в целом, и Приморский край, в частности, стали для крупнейших международных и федеральных сервисов площадкой для заработка и конкуренции. Такие бренды как "Сатурн" или "Лидер" знакомы каждому приморцу. А машины компании "Яндекс.Такси" заказывает каждый второй житель столицы Приморья. Доля федералов в бизнесе такси региона уже сейчас составляет более 95%. По информации РБК, на российский рынок вскоре зайдет новый мощный игрок - таксомоторного бизнеса, и вряд ли он обойдет своим вниманием Приморский край, сообщает ЕНВ.

По прогнозам экспертов, в конце 2017 года объем всего российского рынка такси составит 731 млрд руб., из которых 65% придется на традиционный рынок офлайн-заказа, еще 20% - на онлайн-заказы, а 15% - на серый рынок. К 2022 году объем всего рынка вырастет до 1,231 трлн руб., доля онлайн-заказов должна возрасти до 85%, а серого рынка - сократиться до 4%.

Группа компаний "Везёт", созданная в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами "Сатурн" и RedTaxi) и "Везёт" (бренды RuTaxi, "Лидер", "Везёт"), сегодня ведет переговоры о покупки доли в "Везёт" интернет-холдингом Mail.Ru Group.

Вливания могут составить несколько десятков миллионов долларов за неконтрольную долю в компании. При этом, Mail.Ru Group в дальнейшем заинтересована в доведении доли в группе компаний "Везёт" до контрольной, то есть более 50%. Для Mail.Ru Group эта сделка может стать первой инвестицией в сервисы такси, хотя бенефициары компании уже есть в числе акционеров подобных проектов.

По информации РБК, через RuТaxi в 2016 году осуществлялось около 1 млн поездок в день, через Fasten - 200–300 тыс. В "Яндекс.Такси" в конце прошлого года в среднем совершалось 500 тыс. поездок в сутки, в Uber 150-170 тыс., в Gett - 150 тысяч. Представитель группы компаний "Везёт" Александр Костиков подтвердил, что на данный момент компания ежедневно осуществляет более 1 млн. поездок. Следовательно, по числу поездок группа компаний "Везёт" является крупнейшим игроком на рынке.

Доля "Везёт" к концу 2017 года составит 12% всего рынка такси и 7-10% в сегменте онлайн-такси. Основным конкурентом "Везёт" являются компании "Яндекс.Такси" и Uber, которые в июле 2017 года заявили о слиянии своих бизнесов в России и СНГ. На данный момент сделка еще не закрыта, стороны ждут решения Федеральной антимонопольной службы, которое должно быть вынесено до 19 ноября. Объединенные "Яндекс.Такси" и Uber, по прогнозу Credit Suisse, займут 9% всего рынка такси, однако будут лидером в сегменте онлайн-заказа с долей рынка 69%.

В связи с тем, что понятие "местное такси" во Владивостоке утратило свою актуальность семь лет назад с приходом в Приморский край первого федерального сервиса такси "Максим" жалкие остатки рынка, которые занимают еще местные компании такси, могут окончательно утратить свои позиции, если в Приморье вольется еще один "монстр" (а то и два!), о которых шла речь выше. Например, компания Uber. Или группа компаний "Везет", поддерживаемая той же Mail.ru.

Директор компании "Примтакси" , председатель организации "Таксомоторный Альянс Приморья" Андрей Бралеев рассказал, что во Владивостоке сегодня насчитывается всего пять перевозчиков, работающих автономно: "Первое городское такси", "Алло-такси", "Катюша", "Аллюр" и "Таксомоторный альянс", объединивший сразу пять компаний. "Когда семь лет назад в столицу Приморья зашел "Максим", местным таксомоторным компаниям пришлось попрощаться с 90% рынка. Успешный опыт работы такси "Максим" привлек в Приморье и других крупнейших сетевиков - "Яндекс", "Сатурн" и GetTaxi. Сейчас конкурентная борьба за эти 90% идет именно между ними", - сказал Андрей Бралеев.

Осталось дождаться еще парочки "гигантов" - американскую компания Uber или "Везет" - и в Приморье будет полная "обойма".