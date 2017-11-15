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Общество

13 ноября 2017, 12:10
Федеральный проект в области молодежной политики "Молодежь 2030" стартовал в Приморье
Федеральный проект в области молодежной политики "Молодежь 2030" стартовал в Приморье
Федеральный проект в области молодежной политики "Молодежь 2030" стартовал в Приморье
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Федеральный проект в области молодежной политики "Молодежь 2030" стартовал в Приморье

В кампусе ДВФУ прошел региональный этап проекта

В кампусе Дальневосточного федерального университета состоялась дискуссия молодых политологов Приморского края на тему "Молодежь в политических процессах современной России", приуроченная к столетию выборов в Учредительное Собрание России, первых демократических выборов в мире. Дискуссия проводилась в рамках регионального этапа федерального проекта в области молодежной политики "Молодежь 2030: Будущее России глазами молодежи", сообщает ЕНВ.

В работе круглого стола приняли участие более 100 участников. Задать вопрос заявленным спикерам, а также поделиться своим мнением мог каждый. В ходе дискуссии участники провели параллели между формами участия молодежи в выборах и референдумах на отрезке 100-летнего периода истории, проанализировали явку в субъектах Дальнего Востока за прошедшие 20 лет среди людей в возрасте от 18 до 29 лет, выявили основные черты проведения современных выборов.

Молодые политологи и их старшие коллеги пришли к выводу, что участие молодежи в формах непосредственного участия населения в осуществлении государственной и муниципальной власти (в том числе, на выборах) является фактором, снижающим социальное напряжение. Впрочем, как отметили спикеры, это заключение верно тогда и только тогда, когда молодежь не вовлекается в фальсификацию итогов голосования, проведения публичных слушаний, собраний, конференций, обращений граждан и т.д.

К сожалению, динамика возрастания последнего в настоящее время наблюдается не только на Дальнем Востоке, но и практически на всей территории Российской Федерации. Одним из важных выводов дискуссии является необходимость воспитывать в каждом человеке (прежде всего, у молодежи) чувства сопричастности и долга применительно к участию в сфере публичной политики в современной России.

Организатором регионального этапа "Молодежь 2030: Будущее России глазами молодежи" выступило Приморское региональное отделение МолРОП. Организационную помощь в проведении круглого стола оказали кафедра политологии ДВФУ и Центр социальных инноваций "Чёрный куб".

На мероприятии выступали не только молодежь, но и их опытные коллеги, имеющие за спиной большой политический опыт. Среди них были депутаты Государственной думы РФ Владимир Новиков, депутаты Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко и Николай Селюк, депутат Думы г. Владивостока, профессор кафедры культурологии и искусствоведения Геннадий Куликов. Своим видением участие современной молодежи в политической процесс в ходе дискуссии поделился также председатель Молодежного парламента Приморского края Александр Бондяев и руководитель общественной организации "Патриоты Приморья" Максим Ананьев

"Цель прошедшего мероприятия – это подготовка резолюции приморской молодежи, - отмечает руководитель Приморского регионального отделения МолРОП, политолог Дмитрий Полозов. – Наш край, как и другие субъекты РФ, по итогам двух мероприятий – круглого стола и дебатов – отправят свои декларации в Москву, после чего будет принята Декларация российской молодежи, которая, в свою очередь, будет представлена в Администрации президента РФ. Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет огромное значение для молодежи в России. Решения, выработанные нами сегодня, вполне возможно, лягут в основу выработки государственной стратегии в области молодежной политики".

Метки: Молодежь 2030

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