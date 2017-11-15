Италия не поедет на Чемпиона мира по футболу впервые за 60 лет

Четырехкратные чемпионы мира по футболу итальянцы не смогут претендовать на кубок мира впервые за 60 лет. Сборная Италии уступила сборной Швеции с общим счетом 1:0. В понедельник, во втором матче сборные сыграли вничью в Сан Сиро, сообщает ЕНВ.

Последними крупными соревнованиями, которые пропустила футбольная сборная Италии, были чемпионаты Европы 1984 и 1992 годов. Однако, итальянцы участвовали на каждом чемпионате мира с 1958 года.

Конечно, можно было обвинить во всем главного тренера итальянцев Джана Пьера Вентуру. Итальянский тренер, само собой, возьмет на себя львиную долю ответственности, но проблем у игроков будут намного больше. Более того, обвинения в адрес игроков начались задолго до того, как Вентура взял на себя всю ответственность за произошедшее.

После того, как сборная Италии победила на Кубке мира 2006 года в четвертый раз, "Скуадра Адзурра" выходила на "мундиаль" 2010 и 2014 годов напрямую из группового этапа, в этом году они пробивались на чемпионат мира через "стыки". На последних чемпионатах Европы Италия выходила в четвертьфинал в 2008 и 2016 годах, и в финал - в 2012-м.

В прошлом году итальянская команда, возглавляемая Антонио Конте оправилась во Францию, и всем на удивление, одолела сборную Испании в 1/8 финала. В четвертьфинале итальянцы уступили действующим чемпионам мира -немцам.