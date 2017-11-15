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Экономика

14 ноября 2017, 18:30
Одна из строек в г. Находке

Банки начали рассматривать возможность кредитования приморских строителей

"Рискованная" отрасль получила шанс "на деньги"

Изменения в законе о долевом строительстве обязуют застройщиков налаживать коммуникативные отношения с банками. До недавнего времени, желающих выдавать кредиты строительной отрасли практически не было, однако сегодня банки уверяют – в 2017 году подход к кредитованию строительного бизнеса несколько изменился, сообщает ЕНВ.

При получении разрешения на строительство после 1 июля 2018 года застройщик будет иметь право привлекать деньги дольщиков только при соблюдении определенных условий. Один из пунктов в "обновленном" законе вызывает у строителей панические настроения: у застройщика должны отсутствовать обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов на строительство. Одним словом, при строительстве дома застройщик может взять деньги только в виде целевого кредита у банка. Однако, не секрет, что банки приморских строителей до сего времени кредитовать отказывались, считая данную отрасль рискованной и даже убыточной. 

Генеральный директор строительной компании "Стройинвест" Николай Сигинур подчеркнул, что главный для строителей вопрос, от которого зависит жизнь отрасли, завис в воздухе: "Где нам, строителям, брать деньги? Собственных средств не хватает, на деньги дольщиков построить полноценный дом невозможно, а банки кредиты не дают! Целевой кредит на строительство я, например, готов взять с удовольствием. Очевидно, что когда деньги есть, дом строится очень быстро, в указанные нормативами сроки и, по сути, нам все равно, кто именно нас сможет кредитовать – банки или иные компании", - высказался он.

Согласны с ним и другие игроки строительного бизнеса. Однако, "лед тронулся" – сами банки уверяют, что в 2017 году подход к кредитованию отрасли несколько изменился:

Управляющий ПАО "Сбербанк" в Приморском крае Андрей Жарский пояснил ЕНВ: "Если говорить про строительство в Приморье, здесь все сильно отличается от того, что происходит в стране. В регионе большое количество долгостроя. Мы не кредитовали ни одного застройщика до начала этого года. Компании, которые обращались за кредитами либо имели серьезные убытки, либо - проблемы по оформлению земли. Только в этом году Банк пересмотрел подход к кредитованию строительства, пытаясь проанализировать и понять – есть ли в этой "токсичной" отрасли застройщики, которые стабильны и работают в интересных сегментах. Оказалось, такие организации есть, на данный момент времени, мы кредитуем шесть строительных компаний Приморья, и есть пул на расширение списка. Однако это не значит, что риски по такому кредитованию снизились, и мы всем готовы раздавать кредиты направо и налево. Банк и сегодня осторожно подходит к выдаче денег строительству".

Руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ, финансовый консультант Максим Кривелевич поясняет нежелание банков вступать в кредитные отношения со строителями так: "Нежелание банков кредитовать строителей оправдано – никакой другой сектор экономики не показывает такой объем долгов как в строительстве. Банки – это показатель благополучия отрасли. Например, за "рыбаков" или "лесников" банковский сектор буквально "дерется" – эти отрасли, зарекомендовавшие себя как стабильные успешные и надежные. Банкиры не сомневаются, что каждое спиленное бревно будет продано или вся рыба до последней селедки уйдет на внешний или внутренний рынок. Чего не скажешь о "недострое". Процент плохих, замороженных, нереализованных строительных проектов в процентном соотношении огромен".

Но, в целом, большинство игроков строительного рынка понимают, что грядущее обновление закона о долевом строительстве неизменно приведет к укрупнению строительной отрасли, к более прозрачным и надежным схемам и проектам, а это, в свою очередь приведет к повышению доверия к ним банковского сектора в разрезе кредитования.

Метки: банки, закон, кредитование, строительство

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