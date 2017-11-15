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Общество

14 ноября 2017, 18:10
Во Владивостоке будет организован проезд автотранспорта от мыса Кунгасного до Нефтеветки

Во Владивостоке будет организован проезд автотранспорта от мыса Кунгасного до Нефтеветки

Дорога, которая станет в ряд крупнейших артерий Владивостока разгрузит основные транспортные линии

Исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов провел рабочее совещание для профильных управлений администрации краевого центра. В ходе встречи им было поручено организовать дополнительный проезд автотранспорта от ж/д переезда на мысе Кунгасном до улицы Нефтеветка с перспективой выезда на Моргородок, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Эта дорога должна стать дублёром Океанского проспекта, проспекта 100-летия Владивостока и Некрасовского путепровода и разгрузить основные транспортные артерии города.  

На данный момент специалисты приступили к формированию конкурсной документации на благоустройство существующего проезда. Речь идёт об участке грунтовой дороги протяжённостью 1650 метров от улицы Мыс Кунгасный, 5 строение 6 до ул. 7-я Нефтеветка, 4а. 

Планируется, что через два месяца нового года здесь должны выполнить комплекс работ по отсыпке дороги песчано-щебёночной смесью. Следующим этапом станет прокладка водопропускных труб, устройство основания дороги из скального грунта, очистка обочин и нарезка кюветов, планировка грунта для отвода поверхностных вод, вывоз мусора и обрезка деревьев.

Параллельно решается вопрос организации проезда автотранспорта через железнодорожный переезд в районе нефтебазы. Это позволит автомобилистам, двигающимся с Эгершельда и центральной части города, минуя загруженные транспортом основные артерии, выехать на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона "Строитель".

Помимо этого, специалисты обсудили возможность организации проезда в грунтовом варианте от улицы Батарейной и спорткомплекса "Олимпиец" до мыса Кунгасного. Они рассматривают варианты трассировки будущей дороги и готовят сметные расчёты на строительно-монтажные работы. 

Таким образом, в перспективе во Владивостоке должен появиться альтернативный проезд от Спортивной набережной до Моргородка. 

Метки: мэрия, проезд, совещание

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