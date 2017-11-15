Во Владивостоке будет организован проезд автотранспорта от мыса Кунгасного до Нефтеветки

Исполняющий обязанности главы Владивостока Алексей Литвинов провел рабочее совещание для профильных управлений администрации краевого центра. В ходе встречи им было поручено организовать дополнительный проезд автотранспорта от ж/д переезда на мысе Кунгасном до улицы Нефтеветка с перспективой выезда на Моргородок, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.



Эта дорога должна стать дублёром Океанского проспекта, проспекта 100-летия Владивостока и Некрасовского путепровода и разгрузить основные транспортные артерии города.



На данный момент специалисты приступили к формированию конкурсной документации на благоустройство существующего проезда. Речь идёт об участке грунтовой дороги протяжённостью 1650 метров от улицы Мыс Кунгасный, 5 строение 6 до ул. 7-я Нефтеветка, 4а.



Планируется, что через два месяца нового года здесь должны выполнить комплекс работ по отсыпке дороги песчано-щебёночной смесью. Следующим этапом станет прокладка водопропускных труб, устройство основания дороги из скального грунта, очистка обочин и нарезка кюветов, планировка грунта для отвода поверхностных вод, вывоз мусора и обрезка деревьев.



Параллельно решается вопрос организации проезда автотранспорта через железнодорожный переезд в районе нефтебазы. Это позволит автомобилистам, двигающимся с Эгершельда и центральной части города, минуя загруженные транспортом основные артерии, выехать на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона "Строитель".



Помимо этого, специалисты обсудили возможность организации проезда в грунтовом варианте от улицы Батарейной и спорткомплекса "Олимпиец" до мыса Кунгасного. Они рассматривают варианты трассировки будущей дороги и готовят сметные расчёты на строительно-монтажные работы.



Таким образом, в перспективе во Владивостоке должен появиться альтернативный проезд от Спортивной набережной до Моргородка.