Новую подпорную стену строят на улице Муравьева-Амурского во Владивостоке

В районе дома № 26 на улице Муравьева-Амурского во Владивостоке ведутся работы по возведению новой подпорной стены. Взамен старой разрушенной подпорки появится новая конструкция длиной 35 метров, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.



Как рассказали в управлении дорог и благоустройства города, на данном участке сейчас проводятся земляные работы и монтируются сваи основания. После этого строители сделают наливную плиту и приступят к возведению подпорной стены из железобетонных блоков высотой порядка семи метров. Здесь также будет восстановлен участок системы ливневой канализации.



К слову для водителей, в связи со строительством подпорной стены и в целях обеспечения безопасности ограничено движение и парковка транспортных средств по улице Славянской от дома № 26а по улице Муравьева-Амурского до дома № 20 по улице Тунгусской.



Объезд автотранспорта осуществляется по улицам Тунгусской, Ковальчука, Светланской и Махалина.