Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

14 ноября 2017, 18:00
Новую подпорную стену строят на улице Муравьева-Амурского во Владивостоке

Новую подпорную стену строят на улице Муравьева-Амурского во Владивостоке

На данный момент по улице Муравьева-Амурского проводятся земляные работы и монтируются сваи основания

В районе дома № 26 на улице Муравьева-Амурского во Владивостоке ведутся работы по возведению новой подпорной стены. Взамен старой разрушенной подпорки появится новая конструкция длиной 35 метров, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства города, на данном участке сейчас проводятся земляные работы и монтируются сваи основания. После этого строители сделают наливную плиту и приступят к возведению подпорной стены из железобетонных блоков высотой порядка семи метров. Здесь также будет восстановлен участок системы ливневой канализации.

К слову для водителей, в связи со строительством подпорной стены и в целях обеспечения безопасности ограничено движение и парковка транспортных средств по улице Славянской от дома № 26а по улице Муравьева-Амурского до дома № 20 по улице Тунгусской. 

Объезд автотранспорта осуществляется по улицам Тунгусской, Ковальчука, Светланской и Махалина. 

Метки: дорожные работы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Во Владивостоке будет организован проезд автотранспорта от мыса Кунгасного до НефтеветкиВо Владивостоке будет организован проезд автотранспорта от мыса Кунгасного до Нефтеветки
вчера, 18:10
Дорога, которая станет в ряд крупнейших артерий Владивостока разгрузит основные транспортные линии
Открытку с дополненной реальностью можно заказать в предновогоднем каталоге "Почты России"Открытку с дополненной реальностью можно заказать в предновогоднем каталоге "Почты России"
вчера, 16:30
Ее стоимость – менее 150 рублей
В Приморском океанариуме появился новый древний экспонатВ Приморском океанариуме появился новый древний экспонат
вчера, 13:00
Теперь в океанариуме есть древняя плита с окаменелостями трилобитов

Последние новости

Пара гигантов таксомоторного бизнеса может окончательно "убить" местное приморское таксиПара гигантов таксомоторного бизнеса может окончательно "убить" местное приморское такси
вчера, 23:20
Вливание миллионов интернет-холдинга Mail.Ru Group в группу компаний "Везет" - не за горами
Расширить социальные гарантии бывшим военнослужащим предлагают приморские парламентарииРасширить социальные гарантии бывшим военнослужащим предлагают приморские парламентарии
вчера, 23:00
Законопроект разработан в интересах военнослужащих, получивших ущерб здоровью вследствие травм и уволенных с военной службы в молодом возрасте
Границы морского порта Владивосток расширят под новый угольный терминалГраницы морского порта Владивосток расширят под новый угольный терминал
вчера, 22:50
Мощность терминала составит 20 миллионов тонн угля ежегодно

От первого лица

Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.11.2017 12:50
Что ждет Приморский край под руководством Андрея Тарасенко? 2
01.11.2017 22:00
Цены на продукты в Приморье заставляют население есть меньше 1
02.11.2017 12:00
Символический подарок Трутнева перейдет в компетентные руки 1
07.11.2017 16:00
Выборы Президента РФ – за кого проголосуют приморцы? 1
08.11.2017 13:50
Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+