Открытку с дополненной реальностью можно заказать в предновогоднем каталоге "Почты России"

"Почта России" выпустила зимний каталог "Почтамаркет", в котором помимо традиционных категорий товаров представлена именная поздравительная открытка к Новому году с дополненной реальностью. Достаточно установить бесплатное мобильное приложение "Открытка Деда Мороза", навести камеру смартфона на изображение – и открытка превратится в интерактивную игру. Стоимость поздравления – 149 рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УФПС Приморского края.

В перечне подарков, которые можно найти в новогоднем печатном каталоге "Почтамаркет": шоколадные конфеты, чай в праздничной упаковке, печенье с предсказаниями и, конечно, плюшевый символ нового 2018 года – собака.

Также клиенты Почты России могут заказать именное видеопоздравление для детей от Деда Мороза. В анимированном поздравлении, записанном на DVD, Дед Мороз и другие сказочные герои поздравят ребенка с Новым Годом, несколько раз обратившись к нему по имени.

"Накануне Нового года всем хочется праздника. Теперь даже у жителей глубинки есть возможность отправить своим близким приятные подарки, выбрав их в печатном каталоге Почты России. Мы тщательно подходим к выбору товаров, представленных в нашем каталоге, поэтому клиенты могут быть уверены в их качестве", – отмечает директор департамента электронной коммерции Почты России Алексей Вайсберг.

Всего на сайте market.pochta.ru представлены более 100 тыс. товаров, в печатном каталоге "Почтамаркет", который размещен во всех 42 тысячах почтовых отделениях - около 100 наименований, а для постоянных клиентов в почтовые ящики будут доставлены специальные каталоги, включающие около 200 товаров.

Традиционно в свежем каталоге предлагается широкий спектр зимних товаров, товаров для дома и семьи, спорта и отдыха, товаров для здоровья, детских игрушек, домашнего текстиля, бытовой техники, книг, аксессуаров и косметики.

Заказать товары можно во всех отделениях Почты России, на сайте market.pochta.ru или по бесплатному телефону 8 800 707 8 900. Оплатить заказ можно в режиме онлайн банковской картой (эквайринг предоставляет Почта Банк), а также наличными – при оформлении заказа в почтовом отделении или при получении – наложенным платежом. Стоимость доставки большинства товаров составляет 279 рублей, независимо от веса посылки и региона ее получения.

Информационная справка: Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).