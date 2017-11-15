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Южная Корея

14 ноября 2017, 15:00
Северокорейский солдат сбежал в Южную Корею

Северокорейский военнослужащий сбежал в Южную Корею

Это лишь третий подобный случай за всю историю

Южнокорейские военные сообщают о том, что северокорейский солдат перебрался в Республику Корея в понедельник. Он попал в Пханмунджом, нежилую деревню в демилитаризованной зоне между двумя Кореями, сообщает ЕНВ.

Объединенный комитет начальников штабов сообщает, что мужчина бежал от северокорейского охранного поста к южнокорейскому объекту под названием "Freedom House". В ведомстве также добавляют, что по сбежавшему солдату был открыт огонь со стороны северокорейских военных. Сейчас перебежчик лечится в больнице в Южной Корее.

После этого инцидента уровень напряжённости между Северной Кореей и Южной вырос.

Деревней Пханмунджом совместно управляют две Кореи при патронаже Организации Объединенных Наций. В этом месте иногда проводятся межкорейские переговоры. Также там проводятся экскурсии. Демилитаризованная зона проходит через Корейский полуостров с запада на восток. Большинство районов зоны находятся в горах.

В демилитаризованной зоне находится заминированная полоса. В том числе, поэтому дезертирство встречается крайне редко на Корейском полуострове. До сих пор было всего два случая бегства солдат в деревню: один – в 1998-м, другой – в 2007 году.

Метки: дезертирство, ДМЗ, корейский кризис

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