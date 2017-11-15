Мьянма планирует вернуть к себе беженцев, уехавших в Бангладеш

Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи решила начать процесс оказания помощи мусульманам Мьянмы, бежавшим в Бангладеш. Об этом было объявлено во время дискуссии в рамках саммита стран АСЕАН в Маниле. Сама дискуссия состоялась в понедельник, сообщает ЕНВ.

Аун Сан Су Чжи присутствовала на конференции. Она проинформировала других участников мероприятия о позиции ее правительства по вопросу мусульманского меньшинства. Фактический лидер Мьянмы заявила, что процесс возвращения представителей мусульманского меньшинства начнется в течение трёх недель после того, как правительство государства Бангладеш даст на это свое согласие.

Ранее правительство Мьянмы заявляло, что готово вернуть бежавших жителей преимущественно мусульманского района обратно в страну. Аун Сан Су Чжи также заявила, что ее страна будет приветствовать гуманитарную помощь со стороны международного сообщества.

Между тем, обращение Мьянмы к мусульманским меньшинствам вызвало критику со стороны Малайзии и Индонезии. Обе страны имеют в большинстве своём мусульманское население. Напомним, в Бангладеш из Мьянмы сбежало свыше 600 000 человек. Вопрос о разрешении этой проблемы до сих пор является актуальным.