Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Экономика

14 ноября 2017, 13:50
Офис ВТБ24 во Владивостоке

Группа ВТБ запускает образовательный проект для предпринимателей

Он будет состоять из шести разделов

С 21 ноября Группа ВТБ запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей "Ближе к делу". Дистанционный курс рассчитан на один месяц. Принять участие в нем могут как действующие, так и потенциальные предприниматели, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу группы ВТБ в ДФО.

Программа образовательной платформы "Ближе к делу" состоит из шести разделов, отражающих ключевые аспекты деятельности современного предпринимателя: "Право", "Финансы", "Продажи", "Продвижение", "Люди" и "Управление собой".

Контент подготовлен практикующими предпринимателями, построившими свой бизнес с нуля. Среди них - совладелец сети магазинов настольных игр "Мосигра" Дмитрий Кибкало, сооснователь группы ресторанов "Чайхона №1" Алексей Васильчук, основатель фабрики стартапов "Главстарт" и создатель сервиса Price.ru. Аркадий Морейнис и другие.

Образовательные материалы представлены в виде коротких интерактивных роликов с инфографикой и кейсами. Пройти обучение бесплатно может любой предприниматель, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://kdelu.online.

Выпускники курса получат отчет с персональными рекомендациями, электронный сертификат и приглашение на очную встречу с экспертами, которая состоится в Ижевске в феврале 2018 г.

"Образовательная платформа для предпринимателей "Ближе к делу" – это ответ на запрос клиентов по получению новых знаний и компетенций, - комментирует руководитель дирекции малого бизнеса ВТБ Надия Черкасова. - Предпринимательство требует особых навыков, позволяющих добиться успеха. В рамках обучения в удобном  дистанционном и доступном формате мы даем возможность предпринимателям приобрести необходимые знания для развития бизнеса. До конца года  мы планируем обучить около 3 тыс. предпринимателей по всей стране".

Метки: ВТБ, проект

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Пара гигантов таксомоторного бизнеса может окончательно "убить" местное приморское таксиПара гигантов таксомоторного бизнеса может окончательно "убить" местное приморское такси
вчера, 23:20
Вливание миллионов интернет-холдинга Mail.Ru Group в группу компаний "Везет" - не за горами
Границы морского порта Владивосток расширят под новый угольный терминалГраницы морского порта Владивосток расширят под новый угольный терминал
вчера, 22:50
Мощность терминала составит 20 миллионов тонн угля ежегодно
Банки начали рассматривать возможность кредитования приморских строителейБанки начали рассматривать возможность кредитования приморских строителей
вчера, 18:30
"Рискованная" отрасль получила шанс "на деньги"

Последние новости

Расширить социальные гарантии бывшим военнослужащим предлагают приморские парламентарииРасширить социальные гарантии бывшим военнослужащим предлагают приморские парламентарии
вчера, 23:00
Законопроект разработан в интересах военнослужащих, получивших ущерб здоровью вследствие травм и уволенных с военной службы в молодом возрасте
Италия не поедет на Чемпиона мира по футболу впервые за 60 летИталия не поедет на Чемпиона мира по футболу впервые за 60 лет
вчера, 22:20
Четырехкратные чемпионы мира потерпели поражение от национальной сборной Швеции
Во Владивостоке будет организован проезд автотранспорта от мыса Кунгасного до НефтеветкиВо Владивостоке будет организован проезд автотранспорта от мыса Кунгасного до Нефтеветки
вчера, 18:10
Дорога, которая станет в ряд крупнейших артерий Владивостока разгрузит основные транспортные линии

От первого лица

Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.11.2017 12:50
Что ждет Приморский край под руководством Андрея Тарасенко? 2
01.11.2017 22:00
Цены на продукты в Приморье заставляют население есть меньше 1
02.11.2017 12:00
Символический подарок Трутнева перейдет в компетентные руки 1
07.11.2017 16:00
Выборы Президента РФ – за кого проголосуют приморцы? 1
08.11.2017 13:50
Первым вице-губернатором Приморья вновь стал Александр Костенко 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+