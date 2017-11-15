Группа ВТБ запускает образовательный проект для предпринимателей

С 21 ноября Группа ВТБ запускает бесплатную образовательную программу для предпринимателей "Ближе к делу". Дистанционный курс рассчитан на один месяц. Принять участие в нем могут как действующие, так и потенциальные предприниматели, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу группы ВТБ в ДФО.

Программа образовательной платформы "Ближе к делу" состоит из шести разделов, отражающих ключевые аспекты деятельности современного предпринимателя: "Право", "Финансы", "Продажи", "Продвижение", "Люди" и "Управление собой".

Контент подготовлен практикующими предпринимателями, построившими свой бизнес с нуля. Среди них - совладелец сети магазинов настольных игр "Мосигра" Дмитрий Кибкало, сооснователь группы ресторанов "Чайхона №1" Алексей Васильчук, основатель фабрики стартапов "Главстарт" и создатель сервиса Price.ru. Аркадий Морейнис и другие.

Образовательные материалы представлены в виде коротких интерактивных роликов с инфографикой и кейсами. Пройти обучение бесплатно может любой предприниматель, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://kdelu.online.

Выпускники курса получат отчет с персональными рекомендациями, электронный сертификат и приглашение на очную встречу с экспертами, которая состоится в Ижевске в феврале 2018 г.

"Образовательная платформа для предпринимателей "Ближе к делу" – это ответ на запрос клиентов по получению новых знаний и компетенций, - комментирует руководитель дирекции малого бизнеса ВТБ Надия Черкасова. - Предпринимательство требует особых навыков, позволяющих добиться успеха. В рамках обучения в удобном дистанционном и доступном формате мы даем возможность предпринимателям приобрести необходимые знания для развития бизнеса. До конца года мы планируем обучить около 3 тыс. предпринимателей по всей стране".