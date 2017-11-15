В Приморском океанариуме появился новый древний экспонат

Уникальный исторический экспонат был подарен Музеем истории мироздания, расположенным в Подмосковье. В свою очередь, в этот музей окаменелость привезли из Морокко, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Возраст экспоната составляет около 540 миллионов лет. Согласно периодизации, это время относится к эпохе Кембрийского периода. Именно тогда появилась скелетная жизнь, в том числе, и трилобиты. Этот биологический вид царил на земле на протяжении 250 миллионов лет. Ценность экспоната, который сейчас находится в океанариуме, как раз и заключается в том, что по этим окаменелостям можно увидеть, как выглядели эти живые существа, которые доминировали на планете сотни миллионов лет.

Сейчас же на земле можно найти родственников этих живых существ. Это мечехвосты и мокрицы. Посмотреть на уникальный экспонат можно будет в рамках экспозиции под названием "Эволюция жизни в океане", находящейся в Приморском океанариуме.