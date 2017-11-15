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Общество

14 ноября 2017, 12:50
В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в Примгодрометцентре и региональном МЧС

Согласно сообщениям синоптиков, 14 ноября в отдельных районах Приморского края ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ЕНВ.

Примгидромет сообщил об этом вечером 13 ноября. Если верить данным синоптиков, на востоке и северо-востоке Приморья мощные осадки в виде дождя и мокрого снега будут сопровождаться сильным ветром от 13 до 18 метров в секунду. Местами скорость ветра в этих районах края будут достигать и 23 метров в секунду.

Сообщается о том, что находиться на дорогах во время природного катаклизма будет опасно. Рекомендуется лишний раз не выезжать на автомобильные дороги, поскольку непогода может спровоцировать серию аварий. Специалисты напоминают, что снизить процент аварийных ситуаций на дороге может замена летней резины на зимнюю. Пешеходам рекомендуется соблюдать бдительность и внимательней следить при переходе дороги во время стихии.

"Ночью и днем 14.11 на востоке и северо-востоке края ожидаются сильные осадки с количеством 15-25 мм при дожде со снегом за 12 часов и менее. Усиления ветра до 23 м/с, гололедные явления. Телефон пожарно-спасательных подразделений МЧС - 101", - сообщили сегодня в территориальном управлении МЧС.

Метки: МЧС, погода

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