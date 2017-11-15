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Экономика

14 ноября 2017, 12:30
Во Владивостоке пройдет Российско-Японский продовольственный форум

Во Владивостоке пройдет Российско-Японский продовольственный форум

Мероприятие состоится на площадке ДВФУ

Первый Российско-Японский продовольственный форум пройдет во Владивостоке 15-17 ноября. Эксперты обсудят перспективы развития торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Мероприятие состоится на площадке Дальневосточного федерального университета по инициативе Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и при поддержке Инвестиционного Агентства Приморского края.

По словам организаторов, главная миссия форума - развивать торговое и инвестиционное сотрудничество между российским Дальним Востоком и Страной восходящего солнца через диалог экспертов.

"Форум проводится впервые, его цель - сформировать со стороны японского бизнеса восприятие Дальнего Востока России как региона опережающего развития с понятным и привлекательным инвестиционным климатом, обладающего богатым природным и человеческим капиталом", - сообщает заместитель директора Инвестагентства Богдан Рагулин.

Первый день форума будет посвящен инвестиционному климату Приморья, новым возможностям и инструментам для инвестиционной деятельности иностранных компаний, действующим в Приморье.

В рамках сессии "Дальний Восток России как территория опережающего развития: инструменты и практика" представители специальных институтов развития поделятся практическими советами в вопросах инвестирования, создания и ведения бизнеса в условиях ТОСЭР и Свободного порта Владивосток, получения статуса резидентов, познакомят гостей с особенностями, налоговыми и таможенными льготами этих режимов.

Обсуждения второго дня форума будут связаны с особенностями продовольственного рынка Дальнего Востока России, вопросами лицензирования и карантина.

"Мы хотим показать японским гостям, что российские и, прежде всего, приморские компании – это надежные партнеры, умеющие работать, производящие качественную продукцию и готовые сотрудничать с бизнесменами из АТР", - подчеркивает председатель правления НКО "Деловой совет соотечественников в Японии" Юрий Булах.

Отметим, что представители восьми японских компаний впервые посетят Приморье.

"Надеемся, в следующий раз приедет еще больше компаний. Наша задача - чтобы с этого мероприятия началось реальное сотрудничество. Это могло бы послужить хорошим примером для других компаний", - уверены организаторы.

Япония занимает второе место среди партнеров России в АТР и девятое место - среди всех стран мира.

"Развитие экспортного потенциала за счет взаимодействия с Японией позволяет наращивать поставки российской продукции в третьи страны. При этом основная задача - повышение степени переработки сырья, в том числе с использованием японских инновационных технологий", - подчеркнул Богдан Рагулин.

Метки: ДВФУ, форум, Япония

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