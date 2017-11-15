Северная Корея упростила визовый режим для россиян, сообщает ЕНВ со ссылкой на единственное лицензированное властями КНДР туристическое агентство в России - компания NKorean.

Теперь срок рассмотрения заявок на посещение КНДР на Новый год может занять всего 1-2 дня. Годом ранее этот процесс занимал в среднем 20 дней.

По информации агентства, за последние девять месяцев поток российских туристов в Северную Корею вырос не менее чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По данным Российского союза туриндустрии, в прошлом году страну посетили 423 россиянина.