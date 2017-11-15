Зенитная ракетная часть ВВО в Приморье перевооружилась на новые ЗРС С-400

В текущем году зенитная ракетная воинская часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированная в Приморье, завершила перевооружение на новую зенитную ракетную систему С-400, сообщает ЕНВ.

Таким образом, до конца текущего года зенитчики Восточного военного округа будут нести боевое дежурство силами нескольких зенитных ракетных частей, на вооружении которых находятся ЗРС С-400.

С-400 является зенитной ракетной системой большой дальности нового поколения. Она предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности самолётов различных типов, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.