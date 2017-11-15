Зампред Правления АО "Россельхозбанк" Оксана Лут совершила рабочую поездку в Приморье

Заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Оксана Лут совершила рабочую поездку в Приморский край, в ходе которой встретилась с врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, вопросы реализации инвестиционных проектов, в том числе с использованием механизма льготного кредитования, сообщает ЕНВ.

"РСХБ является опорным Банком для агропромышленного комплекса Приморского края: только в текущем году аграриям региона было направлено 2 млрд рублей, - отметила Оксана Лут. – Банк поддерживает сельхозпроизводителей Приморья из всех сегментов бизнеса, предоставляя заемные средства как на текущие, так и на инвестиционные цели".

"АПК является стратегическим направлением развития экономики региона. В приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции. Только за первое полугодие 2017 года эти показатели выросли на 7%. Во многом таких результатов удалось добиться за счет мер господдержки аграрного промышленного комплекса. Однако потенциал наш гораздо выше. Рассчитываем, что и в следующем году Россельхозбанк поддержит приоритетные проекты отрасли", – подчеркнул врио губернатора Приморья.

Андрей Тарасенко напомнил, что недавно в Москве встречался с Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым, где были достигнуты некоторые договоренности по развитию отрасли в Приморье.

"На встрече мы договорились о приобретении сельскохозяйственной техники для агрокомплекса края на более выгодных условиях", - подчеркнул руководитель региона.

Оксана Лут сообщила, что сейчас есть удобные внутрибанковские программы по приобретению техники.

"После вашей договоренности с Министром сельского хозяйства, мы можем выдавать средства на более длительный срок – до 8 лет", – отметила она.

Временно исполняющий обязанности Губернатора также подчеркнул, что сейчас есть намерение развивать в крае оленеводство, открывать зверофермы по выращиванию соболя и норки.

"В этом году хороший урожай иваси, которая является кормовой базой этих пушных животных. Кроме того, мы планируем строительство комбикормовых комплексов по производству рыбной муки", – добавил Андрей Тарасенко.

По словам Оксаны Лут, "Россельхозбанк" готов сотрудничать с крупными игроками в агропромышленном комплексе Приморского края.

В ходе рабочей поездки Оксана Лут также провела рабочие встречи с руководством ключевых предприятий агропромышленного комплекса Приморского края по вопросам расширения сотрудничества и реализации инвестиционных проектов.