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13 ноября 2017, 23:00
Власти КНДР призвали свой народ увеличить рыбное и сельхозпроизводство для преодоления санкций

Власти КНДР призвали свой народ увеличить рыбное и сельхозпроизводство для преодоления санкций

Производство фруктов, сельхозтоваров и рыбной продукции Ким Чен Ын назвал главными стратегическими активами страны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в понедельник призвал свой народ добиться большего урожая фруктов, расширения сельского хозяйства и рыболовства, чтобы справиться с продолжающимися санкциями США, сообщает ЕНВ.

"США заявляет, что межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и атомные подводные лодки являются их тремя главными стратегическими активами, но главные стратегические активы – это "Золотые Горы", "Золотые Поля" и "Золотые моря", - отмечается в статье ежедневной газеты "Нодон Синмун". В КНДР "Золотые Горы", "Золотые Поля" и "Золотые моря" соответственно обозначают большой урожай фруктов, успехи в сельскохозяйственной сфере и в рыболовстве.

"Пусть смех людей, счастливых и довольных, звучит во всех уголках страны, мотивируя нас на увеличение урожаев по всей стране", - говорится в официальном печатном издании Северной Кореи. Кроме того, в ней же отмечены хорошие производственные показатели в секторах, которые поддерживают экономическую систему Севера, несмотря на санкции. В издании ежедневно обсуждаются санкции, которые, как пишет газета, направлены на то, чтобы "лишить северокорейский народ своей радости, смеха, мечты и надежды на будущее".

Ранее северокорейские СМИ уже призывали народ к достижению больших результатов в экономике. Это было 7 сентября, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын подчеркнул необходимость преодоления санкций путем дальнейшего развития собственной экономики во время пленарного заседания правящей партии.

Метки: Северная Корея

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