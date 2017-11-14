Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифтингу в юго-западной Японии

По сообщениям полиции, в воскресенье в юго-западной части Японии (в префектуре Сага) автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту, в результате чего четыре человека получили ранения, в том числе, один из них сейчас находится в критическом состоянии, сообщает ЕНВ.

Среди пострадавших 40-летний мужчина, который потерял сознание, получив черепно-мозговую травму. У другого мужчины в возрасте 20 лет сломанная челюсть, в то время как мужчина 30 лет на пассажирском сиденье получил травму грудной клетки.

Около 100 человек находились на стоянке горнолыжного курорта, расположенной рядом с треком, где произошла авария. Полиция выясняет, были ли приняты надлежащие меры безопасности на мероприятии, организованном одной из местных фирм, занимающейся автопродажами, совместно с ремонтной компанией Carpit Morinaga, владелец которой Джунпей Моринага рассказал, что чувствует ответственность за случившееся и никогда бы не думал, что такая авария может произойти.

Пострадавшие зрители были из префектуры Сага, а двое мужчин в машине были из соседней префектуры Нагасаки. В соревнованиях участвовали в общей сложности 66 машин, водители которых демонстрировали технику скольжения задней осью автомобиля. Япония является родиной дрифтинга, как вида спорта.

Первый международное соревнование по дрифтингу, одобренное Международной автомобильной федерацией (FIA), состоялось в конце сентября – начале октября в Японии.

Следует отметить, что в Японии подобные инциденты – не редкость. Так, в прошлом году, в японском городе Уцуномии 35-летняя женщина была тяжело ранена во время соревнования, когда одно из колес автомобиля задело ее во время тренировки. Позднее она скончалась в больнице.