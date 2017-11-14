На выставке в Циндао была представлена рыбная продукция из Приморского края

В Циндао (КНР) прошла крупнейшая в Азии рыбопромышленная выставка China Fisheries&Seafood Expo. Участие в ней приняли рыбопромышленники из Приморья, сообщвет ЕНВ.

"Посещение этого мероприятия является обязательным для профессионалов, которые хотят получить доступ и развивать свой бизнес на самом быстрорастущем рынке морепродуктов в мире", - рассказали в Центре развития экспорта региона.

Общая площадь выставки 34 тысячи квадратных метров. На ней было представлено более 1,4 тысячи компаний из 46 стран мира. Заявленная численность посетителей превысила 28 тысяч человек. Дальневосточные компании представили, как сырье, так и рыбопереработку.

"Мы видим огромный интерес у других стран не только в сырье, но и в готовой продукции, что тоже очень радует. Мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем поставлять нашу готовую продукцию на рынки Китая и, возможно, Кореи", - заявила директор по производству ООО "МТП" Оксана Ступак.

К слову, на выставке компании из Приморского края провели переговоры с представителями Китая, Кореи, Индии и Чили.

Напомним, для поддержки малого и среднего бизнеса в Приморье действует целый ряд институтов развития, в числе которых и Центр развития экспорта, который оказывает услуги по продвижению компаний на межрегиональные и международные рынки, проводит обучающие мероприятия для предпринимателей, способствует установлению деловых контактов с зарубежными партнерами.