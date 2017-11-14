Во Владивостоке прошел модный показ коллекции одежды "Таинственный лес"

В театрально-концертном комплексе "Андеграунд" состоялся показ новой осенней коллекции дизайнера Юлии Воротниковой. Коллекция получила название "Таинственный лес", сообщает ЕНВ.

Как признается дизайнер, источником для ее вдохновения стала приморская золотая осень. "Художника вдохновляет все, в данной коллекции вдохновением для меня стала золотая осень в Приморье", - отметила Юлия Воротникова.

Примечательно, что Юлия Воротникова при пошиве коллекции использовала ткани от итальянских, французских, испанских и немецких производителей. "Коллекция одежды "Таинственный лес" была сшита из ткани, которую заказала компания "БЛИЦ", - отмечает директор дизайн-салона "БЛИЦ" Алена Зайцева. – Мы работаем не только с фабриками, которые изготавливают ткани для штор, но также и для одежды".

Показ дизайнерской одежды от Юлии Воротниковой был положительно оценен гостями мероприятия. "Сегодня концептуально все сложилось, - говорит гостья показа Наталья Коломейцева. – В основе показа лежала идея, гармонично была подобрана цветовая гамма и музыкальное сопровождение. Показ был действительно интересным, отличающимся от большинства других, и я поймала себя на мысли, что некоторые наряды из коллекции я бы с удовольствием приобрела".