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Общество

13 ноября 2017, 18:10
С начала года в Приморье к ответственности привлечено около 11,5 тысяч нетрезвых водителей

С начала года в Приморье к ответственности привлечено около 11,5 тысяч нетрезвых водителей

Уголовный срок получили 756 правонарушителей, которые сели за руль в алкогольном состоянии повторно

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 6184 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. В общее число нетрезвых водителей также входит 5442 автомобилиста, которые отказались от прохождения медосвидетельствования. 756 правонарушителей сели за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения дважды. Такие водители с недавнего времени привлекаются к уголовной ответственности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Так, за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД края выявили и привлекли к административной ответственности 311 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. По данным МВД Приморья, дорожные происшествия с участием нетрезвых водителей произошли за неделю в Красноармейском, Дальнереченском, Кавалеровском, Спасском районах, а также Дальнегорском городском округе. За это время в результате автоаварий, спровоцированных любителями езды в нетрезвом состоянии, получили травмы 8 человек. Так, в минувшее воскресенье в районе 359 км автодороги Осиновка-Рудная Пристань произошло ДТП по вине пьяного водителя. 46-летний мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями. В результате автоаварии травмы получили сам нарушитель и его пассажир.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Метки: алкоголь, МВД

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