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Экономика

13 ноября 2017, 17:50
ТОР и СПВ на Дальнем Востоке пополнились новыми проектами

ТОР и СПВ на Дальнем Востоке пополнились новыми проектами

Объем инвестиций составит более 120 млрд рублей

Резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на прошедшей неделе, с 03 по 09 ноября 2017 года, стали 5 компаний. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Общий объем капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 120 млрд рублей. На предприятиях будет создано около 130 новых рабочих мест.

В свободном порту Владивосток инвестиционные проекты будут реализованы в Приморском крае.

Компания "Владтех" планирует построить комплекс для ремонта и технического обслуживания строительной и специальной техники во Владивостоке.

Организацией стоянок для специальной техники и контейнеров займется компания "ОПТ-Финанс".

Компания "ТРИМ" планирует запустить производство малярной ленты и прозрачного скотча.

Компания "Лог-Пак" в рамках СПВ планирует возвести складские модули и разместить на территории предприятия рефрижираторные контейнеры для хранения продукции быстрой заморозки.

На территории опережающего развития "Хабаровск" инвестор - компания "Экструдированные корма" планирует осуществлять экструзионную переработку биологических отходов в корма.

"На Дальнем Востоке появляются новые точки роста. В ТОРах, в Свободном порте формируются кластеры. И вокруг них должна обустраиваться жизнь, появляться достойная инфраструктура, соответствующая этим высокотехнологичным проектам и рабочим местам", - сказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 560 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2,4 трлн рублей и перспективой создать более 72 тысяч рабочих мест.

Метки: Минвостокразвития, Свободный порт Владивосток, ТОР

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