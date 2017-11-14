Трамп надеется улучшить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявляет, что хочет наладить отношения с Россией для решения мировых проблем. Среди них американский президент выделил необходимость выхода из ситуации с Северной Кореей, которая за последние годы достигла существенного прогресса в развитии своих ядерных и ракетных программ, сообщает ЕНВ.

Дональд Трамп, который совершает свой первый азиатский тур в главы государства, встретился с вьетнамским президентом Чан Дай Куангом в столице страны Ханое в воскресенье. Оба лидера согласились максимально увеличить давление на Северную Корею. Трамп предложил свою помощь в качестве посредника в отношениях между Китаем и Вьетнамом в их территориальном споре в Южно-Китайском море. Китай строит военные объекты на своих искусственных островах в море, что вызывает повышенную озабоченность со стороны властей Вьетнама.

На совместной пресс-конференции Дональд Трамп упомянул Россию и сказал, что хочет наладить отношения с руководством страны, потому что существует множество проблем, которые необходимо решать совместно. Комментируя предполагаемое вмешательство России в прошлогодние президентские выборы в США, Трамп отметил, что он доверяет президенту РФ Владимиру Путину, считающему эти обвинения абсурдными. Американский президент не увидел вмешательства российского правительства в выборный процесс в США.

Также глава США заявил, что он не против наладить хорошие отношения с Северной Кореей. Более того, он считает, что это вполне возможно. Это могло бы принести пользу, как самой Северной Корее, так и всему миру.