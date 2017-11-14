В Иране произошло сильное землетрясение

Погибли не менее 140 человек
Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло в западном регионе Ирана вблизи границы с Ираком в воскресенье. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 140 человек. Более 300 человек получили ранения, сообщает ЕНВ.
Землетрясение произошло около 21:20 вечера (12 ноября) по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 23 километра. Государственная вещательная компания Ирана и иракские СМИ сообщили что, на пограничных территориях в обеих странах имело место обрушение зданий. На территориях, которые затронуло землетрясение, наблюдаются перебои со светом.
Около 300 человек получили ранения в Иране и 50 – в Ираке. Однако данные продолжают изменяться в сторону увеличения. Государственная вещательная компания Ирана цитирует представителей службы безопасности, подтверждающих о том, что пограничные регионы, такие как провинция Керманшах, сильно пострадали от землетрясения. Сообщается, что операция по спасению людей затрудняется, так как повреждены системы коммуникаций.
The quake was felt in several Iranian provinces bordering Iraq ..#earthquake pic.twitter.com/HXOl8xtTMr— Javed (@MJaved644) November 12, 2017
Метки: землетрясение, Иран