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В мире

13 ноября 2017, 16:40
В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение

В Иране произошло сильное землетрясение

Погибли не менее 140 человек

Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло в западном регионе Ирана вблизи границы с Ираком в воскресенье. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 140 человек. Более 300 человек получили ранения, сообщает ЕНВ.

Землетрясение произошло около 21:20 вечера (12 ноября) по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 23 километра. Государственная вещательная компания Ирана и иракские СМИ сообщили что, на пограничных территориях в обеих странах имело место обрушение зданий. На территориях, которые затронуло землетрясение, наблюдаются перебои со светом.

Около 300 человек получили ранения в Иране и 50 – в Ираке. Однако данные продолжают изменяться в сторону увеличения. Государственная вещательная компания Ирана цитирует представителей службы безопасности, подтверждающих о том, что пограничные регионы, такие как провинция Керманшах, сильно пострадали от землетрясения. Сообщается, что операция по спасению людей затрудняется, так как повреждены системы коммуникаций.

Метки: землетрясение, Иран

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