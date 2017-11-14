В Иране произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло в западном регионе Ирана вблизи границы с Ираком в воскресенье. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 140 человек. Более 300 человек получили ранения, сообщает ЕНВ.

Землетрясение произошло около 21:20 вечера (12 ноября) по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 23 километра. Государственная вещательная компания Ирана и иракские СМИ сообщили что, на пограничных территориях в обеих странах имело место обрушение зданий. На территориях, которые затронуло землетрясение, наблюдаются перебои со светом.

Около 300 человек получили ранения в Иране и 50 – в Ираке. Однако данные продолжают изменяться в сторону увеличения. Государственная вещательная компания Ирана цитирует представителей службы безопасности, подтверждающих о том, что пограничные регионы, такие как провинция Керманшах, сильно пострадали от землетрясения. Сообщается, что операция по спасению людей затрудняется, так как повреждены системы коммуникаций.