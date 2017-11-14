ЕНВ: Что такое современный лохотрон?

Ожидаемое осеннее обострение мошенников дает о себе знать. В последнее время на просторах интернета очень активизировались различные мошенники, представляющиеся "покупателями трафика", предлагающие заплатить за IT- адрес, "помогающие" выбить деньги из государства и так далее. Кстати, "высокие заработки" на "волшебных" интернет-проектах и беспроигрышные лотереи тоже практически всегда относятся лохотронам. Cтавки делаются на финансово неграмотное население, на людей слабо обеспеченных и, как правило, не умеющих или не желающих зарабатывать трудом. ЕНВ задались целью объяснить людям, что такое современный лохотрон.

Рассмотрим популярный и один из самых любимых инструментов мошенников – благотворительные и социальные фонды, которые якобы выплачивают огромные деньги. В эту ловушку уже попались тысячи людей по всей России. Удобство для мошенников заключается в том, что пространство деятельности для них не ограничено, а поймать такого воришку практически невозможно.

Увидев простоту алгоритма действий и заманчивые суммы (которые в наглую прописываются мошенниками – от 150 тыс. рублей), человек попросту зацикливается на мысли "а вдруг повезет именно мне", напрочь забывая до боли знакомую поговорку "бесплатный сыр только в мышеловке".

Подобных "фондов" на просторах интернета – огромное количество. Единственное, что их объединяет – похожий алгоритм действий, предлагаемый потенциальной жертве и единственная цель – залезть в чужой карман. Письма с предложениями приходят пользователям глобальной сети на всевозможные ресурсы – электронную почту, в соцсети, даже на телефон.

Все эти фонды похожи как две капли воды, и все обещают огромные деньги. Но если начать все анализировать, то на проверку оказывается, что никаких фондов не существует, а сайты создаются мошенниками.

Вот типичный пример подобного лохотрона, одного из так называемых "фондов социальной поддержки" Получателя письма убеждают, что существует какой-то непонятный фонд, который готов платить от 150 000 рублей спонсорской помощи. За что же будет выплачиваться такая огромная помощь? Все очень просто. За пользование браузером, подойдет-не подойдет решает "фонд". Конечно, всегда в пользу пользователя.

В реальности, потенциального "лоха" убеждают отзывы от якобы воспользовавшихся такой услугой людей. Прописаны они, надо сказать, весьма убедительно. Однако, попробуйте задать свой вопрос администратору сайта – отсутствие ответа уже должно насторожить адекватного человека. Как и невозможность дозвониться на указанные телефоны, ибо "таких номеров не существует", о чем четко заявляет автоответчик. Но не тут то было. Предлагаемая на халяву сумма застилает человеку разум, а "копейки", которые просит фонд за "подтверждение наличия счета", кажутся мелочью.

Итак, пробуем стать участником этой программы и получить несуществующие деньги. Регистрация автоматическая и практически отсутствует. Прокручивается анимационная картинка, где оказывается, для нашего браузера ищут спонсоров. Не проходит и минуты, а у меня на счёту уже нарисовано 159 180 рублей. Внимание: сумма у всех пользователей будет одинаковой! Потому как страница статическая и поменять суммы на ней нельзя.

Для того, чтобы получить деньги, предлагается провести тестовый платёж в сумме 1 доллар или 58 рублей. При проведении платежа, человека переводят на платежную систему сервиса e-pay.club – "развод" начинается. Деньги идут прямо на счёт мошенника, а не какого-то несуществующего фонда. За этим платежом последует продолжение. Оплатив первый тестовый платёж, никаких денег получить невозможно. Дальше, мошенник уже сделал массу заготовок, где под различными предлогами и будет разводить людей. И так, при дальнейших попытках вывода этих виртуальных денег придётся поочерёдно платить 160, 550, 760, 899, 1999, 1499, 999, 1720 и 1450 рублей. Понятно, что все эти платежи попадают на счёт мошенника, создавая ему очередной миллион. В конечном итоге, никаких денег, никто получить не сможет, так как их на этом сайте просто нет.

Итак, выводы: Фонды социальной поддержки – это лохотрон, разводящий людей на большие деньги и мошенничество в чистом виде. Все эти фонды плод воображения мошенников и они создаются только для обогащения своих создателей за счёт простых людей. Не стоит, также, забывать, что мошенники не дремлют и часто меняют адреса сайтов и название компаний. Поэтому запоминайте персонажи и кабинеты, что бы потом, все это можно было определить. Главное внимательность. И еще: лучший способ борьбы с такими мошенниками – полное игнорирование их атак, которые, порой, продолжаются не один месяц.