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Общество

13 ноября 2017, 13:40
Прокурором Владивостока назначен Сергей Лубенец

Прокурором Владивостока назначен Сергей Лубенец

Ранее он работал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.11.2017 № 1188-к старший советник юстиции Лубенец Сергей Витальевич назначен на должность прокурора Владивостока Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

Лубенец Сергей Витальевич начал свою службу в органах прокуратуры с июля 1994 года. До назначения на должность первого заместителя прокурора города Южно-Сахалинска проходил службу в должности старшего прокурора отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Сахалинской области. До вступления в должность прокурора Владивостока работал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края.

Метки: прокуратура

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Мнения, комментарии (1)

Дудь, 13.11.2017 17:58
Мож он все таки ВРИО? неможет он быть прокурором города

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