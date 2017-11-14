Прокурором Владивостока назначен Сергей Лубенец

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.11.2017 № 1188-к старший советник юстиции Лубенец Сергей Витальевич назначен на должность прокурора Владивостока Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

Лубенец Сергей Витальевич начал свою службу в органах прокуратуры с июля 1994 года. До назначения на должность первого заместителя прокурора города Южно-Сахалинска проходил службу в должности старшего прокурора отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Сахалинской области. До вступления в должность прокурора Владивостока работал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края.



