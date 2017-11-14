Преступники получили тюремный срок за убийство, совершенное десять лет назад в Приморье

Заслуженное наказание настигло преступников даже спустя десять лет после совершения ими убийства. "Помогло" выявить убийц природное явление – "надежно" спрятанный труп всплыл в результате обмеления водоема, в который его сбросили злоумышленники в далеком 2007 году. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Приморского края, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Как было установлено следствием, в июне 2007 года в селе Екатериновка Партизанского района на берегу озера, между потерпевшим и фигурантами дела возникла ссора, в ходе которой, двое жителей Владивостока задушили мужчину веревкой.

После этого они завернули труп в рыболовную сеть, загрузив тело в лодку. Отплыв от берега, один из фигурантов при помощи ножа не забыл предусмотрительно сделать несколько надрезов в области живота убитого, чтобы в дальнейшем избежать всплытия тела, после чего, они скинули труп в воду.

Вернувшись на берег, из куртки потерпевшего было похищено порядка 700 тыс. рублей.

Длительное время убитый считался пропавшим без вести, однако, по инициативе прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ). Производство по делу было приостановлено вплоть до момента обнаружения в апреле 2016 года в связи с обмелением водоем трупа убитого.

Суд квалифицировал действия подсудимых по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), назначив им наказание в виде 11 лет и 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Наказание определено с учетом положений уголовного закона, действовавших в 2007 году, в связи с тем, что старая редакция закона имеет обратную силу, поскольку улучшает положение фигурантов.