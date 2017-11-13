Японское правительство планирует ввести "налог на вылет" к 2020 году

Министерство туризма Японии планирует ввести национальный налог на вылет в размере до 1000 иен (12 долларов США) как для японских, так и для иностранных туристов. Этот шаг объясняется желанием властей получить выгоду от планирующего туристического бума в страну, сообщает ЕНВ.

В своем предложении, представленном правительству на прошедшей неделе, министерство рекомендует, чтобы этот налог был введен к марту 2020 года, то есть перед Олимпийскими и Параолимпийскими играми в Токио, которые состоятся в июле того же года.

Этот налог, скорее всего, будет включен в стоимость авиабилетов, чтобы дополнительно не обременять туристов. Сообщается, что Япония изучает подобные практики в таких государствах, как Австралия и Южная Корея, правительства которых собирают "налог на вылет" с авиакомпаний.

Деньги, собранные посредством нового налога, будут впоследствии расходоваться на развитие туристической инфраструктуры по всей стране и самих туристических кампаний. Среди планируемых нововведений – многоязычные надписи и точки Wi-Fi для туристов, введение более быстрой системы таможенного оформления, меры по оптимизации деятельности службы безопасности.

Этот новый национальный налог является дополнением к налогу "пассажирского обслуживания", уже взимаемого в крупных аэропортах Японии, который также входит в стоимость авиабилетов. Введенный налог является общим для всех крупных аэропортов по всему миру. Деньги, собранные от налога "пассажирского обслуживания", обычно расходуются на улучшение сервиса в аэропортах и обеспечение безопасности в терминалах.

Японские аэропорты устанавливают собственные ставки этого налога. Так, в токийском аэропорту Нарита его величина составляет от 1540 до 2610 иен. Тот, кто вылетает из аэропорта Ханеда (Международного аэропорта Токио) платит по налогу от 1280 до 2570 иен. Те, кто отправляются из аэропорта Кансай (Осака), платят дополнительно от 560 до 3040 иен.

Предложение Министерства туризма Японии считается оптимальным, так как количество туристов в Японии растет из года в год. По состоянию на 4 ноября 2017 года, число иностранных посетителей уже превысило рекорд в 24,04 миллиона человек, установленный в прошлом году. "Мы хотели бы ускорить развитие нашего туристического кластера", - объяснил позицию министерства его глава Кеичи Ишии в пятницу.

Япония намерена привлечь 40 миллионов зарубежных посетителей к 2020 году, когда в Токио пройдут Олимпийские игры и еще 60 миллионов - к 2030 году. В прошлом году из страны вылетели 40 миллионов туристов, в том числе около 16 миллионов японцев. Они могли бы принести около 40 миллиардов иен в государственную казну, если бы действовал "налог на вылет".

Япония изучает пример Австралии, которая взимает налог в размере 60 долларов США, а также Южной Кореи, где туристы платят 10 тысяч вон (12,12 доллара США) при вылете из страны. Аналогичная система также существует в Гонконге - там таким же образом взимается дополнительно 120 гонконгских долларов ($ 20,90). Кроме того, взимает авиа-пошлину в размере 78 фунтов (140 долл. США) за место эконом-класса на дальний рейс Великобритания.

Kyodo News сообщили, что это будет первый постоянный национальный налог, который будет введен министерством финансов с 1992 года, когда был введен налог на землю. Не так давно в древней столице Японии Киото, инфраструктура которого находится в удручающем состоянии из-за притока туристов, городские власти ввели налог на проживание туристов в отелях, гостиницах, хостелах и т.д., составляющий от 200 до 1000 иен за ночь. Его будут взимать с октября 2018 года. Величина налога будет зависеть от типа гостиничного номера и тарифов заведений. Средства от налоговых поступлений будут использованы городской администрацией для развития туризма и модернизации инфраструктуры в Киото.