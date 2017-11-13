Более 200 человек проходит по громкому делу о коррупции в Саудовской Аравии

Правоохранители Саудовской Аравии опросили 208 человек в рамках расследования дела по борьбе с коррупцией. По предварительным оценкам, ущерб оценивается не менее, чем в 100 млрд. долл. США. Расследование уже приобрело статус международного, сообщает ЕНВ.

"Основываясь на наших расследованиях за прошедшие три года, мы подсчитали, что за несколько десятилетий были похищены, по меньшей мере, 100 миллиардов долларов США", - заявил в ходе своего выступления генеральный прокурор страны, шейх Сауд аль-Мохеб. По словам Сауда, из 208 человек, которых допрашивали, пока только семь были освобождены и им не были предъявлены обвинения.

Напомним, в ходе громкого уголовного расследования в Саудовской Аравии, были задержаны десятки принцев, старших должностных лиц, известных бизнесменов и даже министры. Как было заявлено ранее, многие из них совершали преступления в угоду укрепления власти наследного принца - Мохаммеда ибн Салмана.

Расследование по делу также проводится в соседних Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщило агентство Reuters, Управление Центробанка ОАЭ обратилось к кредитным организациям и финансовым компаниям с просьбой предоставить подробную информацию о счетах 19 подданных Саудовской Аравии. Известно, что все эти 19 человек уже задержаны саудовскими правоохранителями. Среди них миллиардер, принц Алвалид ибн Талал, а также бывший глава Национальной гвардии, принц Митеб ибн Абдулла.

Представители коммерческих организаций ОАЭ заявили, что им не объяснили, почему от них требуют именно эту информацию. Однако, они считают, что таким образом они оказывают "добрый жест" правительству Саудовской Аравии, которое стремится вернуть незаконно похищенные средства. Официальные представители Центрального банка ОАЭ не могут как-либо комментировать эту ситуацию, как и финансовые власти самой Саудовской Аравии, которые распорядились "заморозить" более 1700 внутренних банковских счетов в ходе расследования.

Отметим, что ОАЭ, особенно Дубай - одно из основных мест в регионе, которому богатые люди доверяют свой капитал. Кроме того, богачи из Саудовской Аравии, как правило, покупают роскошные квартиры и виллы в Дубае, а также инвестируют в нестабильный фондовый рынок Арабских Эмиратов.

Многие богатые жители Саудовской Аравии на этой неделе перенесли свои активы из ОАЭ и других стран Персидского залива, по-видимому, вообще стремясь вывести деньги из региона и избежать, таким образом, преследований. Об этом заявляют банкиры и управляющие денежными фондами в Эмиратах.

В Эр-Рияде инвесторы активно продают свои акции, они выводят свои активы, в том числе, из государственных фондов, благодаря которым поддерживается местный рынок. В Дубае акции на недвижимость стремительно теряют свои позиции, так как инвесторы начинают все больше беспокоиться о влиянии на рынок коррупционного расследования в Саудовской Аравии. Представители коммерческих банков ОАЭ заявили, что им не было предложено "заморозить" предполагаемые преступные счета в своих саудовских учреждениях, но они полагают, что запрос Центрального банка на получение информации может служить предпосылкой к этому.

По мнению многих региональных банкиров, риск замораживания счетов ставит под угрозу все частные банки в Дубае, поскольку банкам из ОАЭ доверяет большое количество вкладчиков из Саудовской Аравии. Банки проводят свои собственные расследования по счетам, связанными с задержанными лицами.

Местные и иностранные бизнесмены опасаются, что расследование в Саудовской Аравии может снизить темпы роста региональной экономики, поскольку "замораживание" банковских счетов задержит поступление инвестиций, и компании станут более осторожно вести себя на местном рынке.

В четверг генпрокурор Сауд аль-Мохеб отметил, что в настоящий момент коммерческая деятельность не находится в поле зрения следователей. "Замораживают" только личные, а не корпоративные счета. "Компании и банки могут продолжать проводить транзакции, как и раньше", - успокоил общественность генпрокурор.

Риск оттока денежных средств из региона ухудшил котировки валюты арабских стран Персидского залива по отношению к доллару США на фондовых рынках. Саудовский риал снизил свои позиции на 0,8 процента по отношению к доллару. Тем не менее, саудовская валюта все еще намного сильнее, чем это было в прошлом году, когда валютный рынок страны обесценился примерно на 2,7 процента из-за беспокойства о том, что Саудовская Аравия будет удерживать цены на нефть на низких значениях.