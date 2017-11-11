Житель Снегуровки отомстил предприятию, отказавшемуся принимать его на работу

Черниговский районный суд вынес приговор местному жителю, который осужден за совершение 5 преступлений. Теперь он лишен свободы на два года в колонии-поселения по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.



Как рассказали в краевой прокуратуре, все преступления совершены фигурантом из мести к руководству местного сельскохозяйственного предприятия села Снегуровка Черниговского района за то, что ему отказывали в приеме на работу.



Таким образом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он неоднократно поджигал имущество предприятия. В результате его действий огнем было уничтожено порядка 385 тонн сена, 2 коровника, ангар и навес. Ущерб от пожара составил 1,9 миллиона рублей.



Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Исковые требования о возмещении осужденным материального ущерба удовлетворены судом в полном объеме.