Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение прав жителей труднодоступных населенных пунктов Приморья

Органами прокуратуры края проведена проверка соблюдения прав лиц, проживающих в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, на медицинское и социальное обслуживание, получение транспортных и коммунальных услуг. После осмотра специалисты выявили более 100 нарушений закона. Чтобы устранить нарушения прав приморцев было принято более 50 актов прокурорского реагирования, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.



Так, прокуратура сообщила, что в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах допускались факты ненадлежащей оснащенности медицинских кабинетов необходимой техникой и приборами. Кроме того, были нарушения в работе подразделений скорой медицинской помощи, факты ненадлежащего содержания сетей электроснабжения, не исполнения обязанностей по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечению безопасности дорожного движения.



Речь в первую очередь идет о Партизанском, Яковлевском, Ханкайском, Ольгинском, Чугуевском, Партизанском районах. Лесозаводским межрайонным прокурором приняты меры реагирования в связи с установлением фактов неукомплектованности медицинских учреждений специалистами, несоблюдения порядка оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме.



В свою очередь, в Яковлевском районе внесено представление главному врачу центральной районной больницы в связи с тем, что в ФАПе, расположенном в селе Николо-Михайловка, прием пациентов фактически не осуществлялся по причине нахождения фельдшера в отпуске. При этом, какой-либо график взаимозаменяемости руководством больницы утвержден не был.



Аналогичные нарушения прав жителей 14 населённых пунктов на получение медицинской помощи выявлены в деятельности КГБУЗ "Красноармейская ЦРБ", КГБУЗ "Партизанская районная больница № 1", КГБУЗ "Чугуевская ЦРБ", КГБУЗ "Лазовская ЦРБ", в связи с этим их руководителям внесены представления.



Прокурор Тернейского района заявил, что на территории сел – Максимовка, Самарга, Усть-Соболевка в нарушение Федерального закона "Об электроэнергетике" не обеспечено круглосуточное и бесперебойное предоставление потребителям услуги электроснабжения. В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой района приняты меры по защите в судебном порядке прав граждан, проживающих в указанных населенных пунктах.



Прокурором Красноармейского района и Дальнереченским межрайонным прокурором выявлены факты ненадлежащего содержания органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями сетей электроснабжения, приводящие к системным аварийным отключениям электроэнергии. Прокурором Кировского района и Лесозаводским межрайонным прокурором вскрыты факты непринятия органами местного самоуправления мер по постановке на учет бесхозяйных коммунальных сетей. По всем случаям нарушений прокурорами приняты меры реагирования, внесены 4 представления об устранении нарушений закона.



Автодороги общего пользования краевого назначения "Рудная Пристань – Терней" и "Терней – Малая Кема" в Тернейском районе, а также расположенные на них дорожные сооружения содержатся в ненадлежащем техническом состоянии и требуют ремонта. Предписание предъявлено департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. В его обязанности входит привести указанные автомобильные дороги в надлежащее техническое состояние.