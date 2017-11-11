Андрей Тарасенко предложил соединить Владивосток и Шанхай

Идею соединить круизным маршрутом Владивосток и Шанхай озвучил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с генеральным консулом КНР во Владивостоке Янь Вэньбинем. Приморские власти уверены, что новая круизная линия послужит развитию туристических отношений России и Китая, сообщают ЕНВ.

По оценкам экспертов, туристический поток в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 15%. За этот период в регионе побывали более 500 тысяч иностранцев.

Предлагая соединить Владивосток и Шанхай новым маршрутом лайнера, Андрей Тарасенко прокомментировал: "Я знаю, что сейчас многие граждане Китая интересуются дальневосточной природой и путешествуют по нашему региону. А передвигаться по морю, проплывая мимо красивейших островов, заходя в бухту "Золотой Рог", будет еще интереснее".

По предварительным данным, маршрут лайнера будет проходить через Далянь, Шанхай, Владивосток и Корсаков.