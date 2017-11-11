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Общество

10 ноября 2017, 18:10
В Приморье за контрабанду стратегически важных ресурсов осужден капитан транспортного рефрижератора

В Приморье за контрабанду стратегически важных ресурсов осужден капитан транспортного рефрижератора

Общая стоимость стратегически важных ресурсов превысила 6,5 млн. рублей

Первомайским районным судом г. Владивостока Приморского края постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении капитана транспортного рефрижератора "Корона Рифер" (жителя г. Находка). Он признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает ЕНВ.

В суде установлено, что в апреле 2017 года виновный пытался незаконно вывезти из России в Республику Корея части тел диких животных – кабарги и медведя.

Незадекларированный груз обнаружен и изъят во время отхода судна из порта Владивосток. Общая стоимость стратегически важных ресурсов превысила 6,5 млн. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил капитану наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Метки: ДВТП, контрабанда

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