Во Владивостоке выставлены на торги 76 га в бухте Патрокл

АИЖК выставило на аукцион земельные участки общей площадью 75,9 га в бухте Патрокл во Владивостоке. Земля предназначена под комплексную застройку, сообщает ЕНВ.

Лот состоит из 97 земельных участков, расположенных в южной части Владивостока, рядом с вантовым мостом "Русский", соединяющий материковую часть города и остров Русский.

Проектом планировки территории определены границы зон размещения объектов жилой и общественно-деловой застройки, объектов социально-культурного, рекреационного и коммунально-бытового назначения, объектов транспортной и инженерной инфраструктур и иного назначения.

Развитие данной территории является одним из ключевых событий для Владивостока и всего Приморского края, определяющим будущий облик морского фасада города и региона в целом.

Начальная цена участков составляет 1,35 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 декабря, сам аукцион пройдет 8 декабря 2017 года.