Милиции могло бы исполниться 100 лет

Каждый ноябрьский месяц органы внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник - День милиции (полиции). 100 лет со дня образования этого ведомства исполняется сегодня, 10 ноября. Однако, правильнее бы говорить, что милиции не исполняется 100 лет, а исполнилось БЫ. Почему? Читайте в материале ЕНВ.

Небольшой экскурс в историю. Свое законодательное оформление милиция получила на основании постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года "О рабочей милиции". Только в 1919 году Владимир Ленин подписал декрет СНК РСФСР "О советской рабоче-крестьянской милиции", а в 1920 году ВЦИК утвердил первое положение "О рабоче-крестьянской милиции".

В предыдущие столетия термин "милиция" в Европе использовался для обозначения народных ополчений. Сто лет назад, сразу после революции, в нашей стране началось формирование милиции Советами народных комиссаров на местах. Название "милиция" выбрали в противовес "полиции", которая ассоциировалась у людей с репрессиями царского режима. При этом многие высококлассные профессионалы сыска Российской империи, которые были очень востребованы, перешли в новую структуру. Сделав свою работу, создав основы будущей структуры милиции, примерно к тридцатым годам они практически все были репрессированы.

В ту пору начали формироваться школы и курсы обучения для новых специалистов.

Принципиальное отличие милиции от таких органов, как КГБ и прокуратура, было то, что это ведомство всегда было структурой в органах исполнительной власти.

Например, Прокуратура всегда была политизированной, ангажированной структурой, защищающей интересы государства, а не граждан. Тот же КГБ нередко становившийся органом репрессивным.

Характерно, что даже в тот период, когда милиция входила в состав НКВД, была чёткая разница между милиционером и энкавэдэшником.

Милиция была многофункциональным органом. Например, в ее ведении находились паспортизация и учёт населения страны, что позволяло ей располагать огромной базой данных и помогало в раскрытии правонарушений.

Важнейшее значение милиция имела для экономического благополучия страны. С самого начала существования советского государства страшнейшим бичом экономики был дефицит продовольствия и иных продуктов вместе с процветавшей на его фоне спекуляцией. Самой коррумпированной сферой была торговля. И тут без рейдов, и профилактических мероприятий и проверок милиции, был бы попросту хаос и бардак.

Другая глобальная проблема касалась пьянства. Через вытрезвители проходили толпы людей и, можно сказать без преувеличения, что с пьянством в то время очень эффективно боролась именно милиция.

Теперь напомним, Федеральный закон "О полиции" вступил в силу 1 марта 2011 года. Это новшество большинство людей восприняли как простую формальность. На самом деле, была создана совершенно отличная от "милиции" структура с другим аппаратом.

Поэтому, правильнее говорить, что милиции не исполняется 100 лет в этом году, а исполнилось бы.

Перед реформой, многие (в том числе и члены правительства) критиковали милицию, приписывая ей непрофессионализм и отсутствие компетенции. "Старые" представители милицейской гвардии в корне не согласны с таким мнением. Михаил (имя изменено), приехал на ПМЖ во Владивосток в далеком 1979 году и всю жизнь проработал в органах. Он рассказал, что структура советской милиции по большому счету была хорошо отлаженной машиной по раскрытию и предупреждению преступлений и правонарушений. И вообще, между милицией и полицией лежит "пропасть".

"За те десять лет, что я проработал в "советской" милиции общая раскрываемость преступлений по нашему району составляла от 90 до 95%, а тяжких - все 100%. И ведь многие уверены, что убийство тогда было меньше - это неправда, преступлений было столько же если не больше, просто распространяться об этом было не принято", - поделился на ЕНВ сотруднику правоохранительных органов.

Как рассказывают эксперты, улучшенные показатели милиции связаны с более удобной структурой аппарата.

Начальнику милиции подчинялось огромное количество структур, которые сегодня поделены на самостоятельные ведомства. Паспортный контроль, миграция, паспортизация, пожарная охрана, борьба с организованной преступностью, финансовыми и экономическими преступлениями, работа с несовершеннолетними - всё было сосредоточено в единых руках. Конечно, отдельные подразделения существовали, но работали они вместе. Вся информация стекалась в единый центр. Сегодня этого нет, зато имеет место борьба ведомств.

Нельзя сказать, что в милиции было все идеально, но в целом и общем этот орган власти всегда пользовалась большим уважением среди граждан.

Подведя итог, можно с уверенностью сказать: милиция и её история заслуживает внимания в современном обществе, и сейчас, безусловно, есть возможность на её примере учить общество уважению к закону, воспитывая в этом духе молодёжь.