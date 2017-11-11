Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

10 ноября 2017, 17:00
Милиции могло бы исполниться 100 лет

Милиции могло бы исполниться 100 лет

Между милицией и полицией лежит пропасть

Каждый ноябрьский месяц органы внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник - День милиции (полиции). 100 лет со дня образования этого ведомства исполняется сегодня, 10 ноября. Однако, правильнее бы говорить, что милиции не исполняется 100 лет, а исполнилось БЫ. Почему? Читайте в материале  ЕНВ. 

Небольшой экскурс в историю. Свое  законодательное оформление милиция получила на основании постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года "О рабочей милиции". Только в 1919 году Владимир Ленин подписал декрет СНК РСФСР "О советской рабоче-крестьянской милиции", а в 1920 году ВЦИК утвердил первое положение "О рабоче-крестьянской милиции". 

В предыдущие столетия термин "милиция" в Европе использовался для обозначения народных ополчений. Сто лет назад, сразу после революции, в нашей стране началось формирование милиции Советами народных комиссаров на местах. Название "милиция" выбрали в противовес "полиции", которая ассоциировалась у людей с репрессиями царского режима. При этом многие высококлассные профессионалы сыска Российской империи, которые были очень востребованы, перешли в новую структуру. Сделав свою работу, создав основы будущей структуры милиции, примерно к тридцатым годам они практически все были репрессированы.

В ту пору начали формироваться школы и курсы обучения для новых специалистов.

Принципиальное отличие милиции от таких органов, как КГБ и прокуратура, было то, что это ведомство всегда было структурой в органах исполнительной власти.

Например, Прокуратура всегда была политизированной, ангажированной структурой, защищающей интересы государства, а не граждан. Тот же КГБ нередко становившийся органом репрессивным.

Характерно, что даже в тот период, когда милиция входила в состав НКВД, была чёткая разница между милиционером и энкавэдэшником.

Милиция была многофункциональным органом. Например, в ее ведении находились паспортизация и учёт населения страны, что позволяло ей располагать огромной базой данных и помогало в раскрытии правонарушений.

Важнейшее значение милиция имела для экономического благополучия страны. С самого начала существования советского государства страшнейшим бичом экономики был дефицит продовольствия и иных продуктов вместе с процветавшей на его фоне спекуляцией. Самой коррумпированной сферой была торговля. И тут без рейдов, и профилактических мероприятий и проверок милиции, был бы попросту хаос и бардак.

Другая глобальная проблема касалась пьянства. Через вытрезвители проходили толпы людей и, можно сказать без преувеличения, что с пьянством в то время очень эффективно боролась именно милиция.

Теперь напомним, Федеральный закон "О полиции" вступил в силу 1 марта 2011 года. Это новшество большинство людей восприняли как простую формальность. На самом деле, была создана совершенно отличная от "милиции" структура с другим аппаратом.

Поэтому, правильнее говорить, что милиции не исполняется 100 лет в этом году, а исполнилось бы.

Перед реформой, многие (в том числе и члены правительства) критиковали милицию, приписывая ей непрофессионализм и отсутствие компетенции. "Старые" представители милицейской гвардии в корне не согласны с таким мнением. Михаил (имя изменено), приехал на ПМЖ во Владивосток в далеком 1979 году и всю жизнь проработал в органах. Он рассказал, что структура советской милиции по большому счету была хорошо отлаженной машиной по раскрытию и предупреждению преступлений и правонарушений. И вообще, между милицией и полицией лежит "пропасть".

"За те десять лет, что я проработал в "советской" милиции общая раскрываемость преступлений по нашему району составляла от 90 до 95%,  а тяжких - все 100%. И ведь многие уверены, что убийство тогда было меньше - это неправда, преступлений было столько же если не больше, просто распространяться об этом было не принято", - поделился на ЕНВ сотруднику правоохранительных органов.

Как рассказывают эксперты, улучшенные показатели милиции связаны с более удобной структурой аппарата.

Начальнику милиции подчинялось огромное количество структур, которые сегодня поделены на самостоятельные ведомства. Паспортный контроль, миграция, паспортизация, пожарная охрана, борьба с организованной преступностью, финансовыми и экономическими преступлениями, работа с несовершеннолетними - всё было сосредоточено в единых руках. Конечно, отдельные подразделения существовали, но работали они вместе. Вся информация стекалась в единый центр. Сегодня этого нет, зато имеет место борьба ведомств.

Нельзя сказать, что в милиции было все идеально, но в целом и общем этот орган власти всегда пользовалась большим уважением среди граждан.

Подведя итог, можно с уверенностью сказать: милиция и её история заслуживает внимания в современном обществе, и сейчас, безусловно, есть возможность на её примере учить общество уважению к закону, воспитывая в этом духе молодёжь.

Метки: милиция, полиция

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Житель Снегуровки отомстил предприятию, отказавшемуся принимать его на работуЖитель Снегуровки отомстил предприятию, отказавшемуся принимать его на работу
вчера, 19:30
Приморец совершил умышленный поджог 350 тонн сена и построек сельхозназначения
Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение прав жителей труднодоступных населенных пунктов ПриморьяСотрудники прокуратуры проверили соблюдение прав жителей труднодоступных населенных пунктов Приморья
вчера, 19:20
В первую очередь, они удостоверились в надлежащем медицинском и социальном обслуживании, получении транспортных и коммунальных услуг
В Приморье за контрабанду стратегически важных ресурсов осужден капитан транспортного рефрижератораВ Приморье за контрабанду стратегически важных ресурсов осужден капитан транспортного рефрижератора
вчера, 18:10
Общая стоимость стратегически важных ресурсов превысила 6,5 млн. рублей

Последние новости

Андрей Тарасенко предложил соединить Владивосток и ШанхайАндрей Тарасенко предложил соединить Владивосток и Шанхай
вчера, 19:10
Приморские власти уверены, что новая круизная линия послужит развитию туристических отношений России и Китая
Во Владивостоке выставлены на торги 76 га в бухте ПатроклВо Владивостоке выставлены на торги 76 га в бухте Патрокл
вчера, 17:20
Начальная цена участков составляет 1,35 млрд руб
АТЭС: Путин встретится с лидерами Китая, Японии, Вьетнама и ФилиппинАТЭС: Путин встретится с лидерами Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин
вчера, 12:30
Как ожидается, Путин также пообщается с президентом США Дональдом Трампом

От первого лица

Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
10.11.2017 12:20
Александр Гуцалюк: Рост на рынке автомобилей в 2018 году будет, но незначительный
02.11.2017 10:00
Георгий Мартынов: Чтобы решать системные вопросы рыбаков, нужно быть свободным
31.10.2017 10:00
Татьяна Варнакова: Конкурентная среда - всегда мотивация для достижения успеха

Самые популярные

Горячие обсуждения

09.11.2017 12:50
Что ждет Приморский край под руководством Андрея Тарасенко? 2
29.10.2017 18:10
Новогодние подарки ручной работы набирают популярность у приморцев 1
30.10.2017 09:00
Почти 85% жителей Дальнего Востока скорее не проголосовали бы за женщину на президентских выборах 1
01.11.2017 22:00
Цены на продукты в Приморье заставляют население есть меньше 1
02.11.2017 12:00
Символический подарок Трутнева перейдет в компетентные руки 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+