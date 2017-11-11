Борьба с нелегальным трудоустройством в Приморье продолжается

Более 31 тысяч человек, работающих в Приморье нелегально, выявлено с начала 2017 года. После работы проверяющих с работодателями в 31,2 тыс. случаев легализовали трудовые отношения, сообщают ЕНВ.

Хорошие результаты работы по снижению неформальной занятости достигнуты в Тернейском районе, Арсеньеве, Спасске-Дальнем. Низкое выполнение контрольного показателя отмечено в Партизанске, а также в Шкотовском и Партизанском районах. Об этом информирует департамент труда и социального развития Приморского края.

Вице-губернатор края Павел Серебряков подчеркнул, что неформальная занятость наносит значительный ущерб и экономике края.

"Численность приморцев трудоспособного возраста чуть более миллиона человек. Анализ показывает, что более 190 тысяч из них находятся в "тени". Причем, почти 31 тысяча трудится без официального оформления, а около 160 тысяч - так называемые самозанятые. Даже при минимальной оплате труда этих граждан, а МРОТ сегодня составляет 7,8 тысяч рублей, бюджет ежегодно пополнялся бы на 7,7 миллиардов рублей", - отметил он.

Отсутствие у органов местного самоуправления полномочий в организации работы по снижению неформальной занятости - камень преткновения для решения данного вопроса, считают специалисты. Также, отмечается слабое взаимодействие с рабочими группами по снижению неформальной занятости представителей Государственной инспекции труда и сотрудников полиции.

Директор департамента Лилия Лаврентьева считает, что показатель "доля осуществляющих трудовую деятельность в трудоспособном возрасте в общей численности населения в трудоспособном возрасте" следует включить в оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. "Это хорошая мотивация для повышения эффективности работы по снижению неформальной занятости", - убеждена глава ведомства.

Лилия Лаврентьева отметила, что в результате профилактической работы приморцы все больше высказывают мнение о негативных последствиях неофициального трудоустройства. За месяц специалисты обработали 13,6 тысяч анкет на эту тему. Для сравнения: в 2016 году свое мнение по поводу "серой" занятости высказали 8,5 тысяч человек.

В итоге появился список из 381 организации, где, по мнению респондентов, нарушается трудовое законодательство в части оформления трудовых отношений, в 2016 году их было в 2,3 раза меньше. "Этот список направлен в Прокуратуру Приморского края и Государственную инспекцию труда в Приморском крае для принятия соответствующих мер реагирования в рамках имеющихся полномочий", - заверили в департаменте.