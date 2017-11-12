Внутри "другой Северной Кореи"

Восьмиполосные дороги и "Лексусы" на улицах - первое, что удивило журналистов The Straits Times, которые посетили Пхеньян накануне. Заместитель редактора издания Рахул Патак и фотожурналист Десмонд Фу смогли увидеть настоящую Северную Корею, сообщает ЕНВ.

"Северная Корея скрывает свои шрамы за элегантной одеждой", - так вкратце охарактеризовали свою поездку журналисты.

Турист в Пхеньяне увидит гладкие широкие дороги, некоторые из них - в четыре полосы в каждом направлении. По столице КНДР ездят автомобили Lexus, и это мало, кого смущает. По городу работает такси, за каждые 2 км его водители берут больше доллара. В Пхеньяне также есть специальные красные такси, принадлежащие больницам и бесплатно доставляющие беременных женщин.

На улицах столицы КНДР можно послушать музыку и увидеть представления. Рахул Патак и Десмонд Фу встретили группу женщин в оливко-зеленой форме, которые играли на барабанах и размахивали флагами, а также рыжеволосых детей, маршировавших по улицам, воспевающих приветствия своим родителям. Под вечер журналисты встретили группу улыбающихся студенток, у каждой из них была своя, неповторимая прическа.

Как рассказывает Рахул Патак, в тот момент они были в центральной части Пхеньяна, представляющей собой "лицо" Северной Кореи. Это место – по сути, единственное, где могут находиться туристы. Отсюда, действительно, кажется, что Пхеньян - это современный мегаполис, процветающий город.

Северокорейские власти согласились позволить запечатлеть журналистам некоторые другие части Пхеньяна. Их сопровождали два офицера в форме. Они признались, что всем иностранцам показываются "образцовые" объекты в центре столицы. В то же время, многие северокорейцы не могут посещать центр без предварительного получения разрешения.

"Но иногда маска соскользает, под которой мы может увидеть суровую истину", - пишут The Straits Times. На площадке детского дома, по круговой дорожке едет миниатюрный поезд с детьми, которые кричат ​​и машут руками. Шестьдесят воспитателей и педагогов, сменяя друг друга, работают по восемь часов и следят за ста сиротами, каждый из которых старше четырех лет. Почему в КНДР вообще есть сироты? Воспитатель Бён Сонг Ок, отвечая на вопрос журналистов, колеблется, затем говорит, что число сирот – возможно, 30, а не 100. Остальные – это дети спортсменов, которые представляют страну на международных соревнованиях. Г-жа Бён рассказала, что у 30 детей нет родителей по той причине, что они потеряли их в ходе стихийных бедствий, авто- и авиакатастроф.

Когда журналисты зашли в одну из больниц, они увидели детей, лежащих на двухъярусных кроватях. Их внимание привлек один из мальчиков. "Чем он страдает?", - спросили они медперсонал. "Он не может спать. Это происходит из-за недостатка питания", - признались в больнице.

Нехватка продовольствия преследовала страну с 1990-х годов, когда в результате наводнений и голода погибло до 1 миллиона человек. Северные корейцы называют это трудным временем. "Я помню, как мы росли, когда было так мало еды, - говорит 27-летняя Ким Ченг из Комитета по культурным связям с зарубежными странами, которая сопровождала нас. – Теперь все намного лучше".

Каждому гражданину КНДР дается 300 г риса на один прием пищи, немного свежих овощей и немного рыбы каждые две недели. Но это провиантские пайки, все остальное граждане покупают сами. Журналисты The Straits Times находились в КНДР семь дней и ни разу не видели людей с избыточным весом.

Затем Рахул Патак и Десмонд Фу оказались в новой детской больнице. Она оборудована собственной вертолетной площадкой, в ней применяются технологии телемедицины, связывающие учреждение с больницами по всей стране, а также с клиниками из Италии и Германии. При больнице действует свой детский сад, а в самом учреждении работают 180 врачей, которые ежедневно принимают 200 маленьких пациентов. В глазной больнице, расположенной по соседству и построенной, в том числе, на инвестиции Национального глазного центра из Сингапура, бесплатно оперируют тех, кого направили туда врачи.

Страна всегда пыталась представить миру поражающие воображения строительные проекты, вроде 105-этажного пирамидного отеля Ryugyong, возведение которого так и не завершено, хотя уже прошло 30 лет.

Журналистам был показан аквапарк "Мунсу". В нем имеется девять саун и гигантское приспособление, разбрызгивающее воду на детей. Стоимость посещения составляет 1 доллар США, а за 13 центров здесь можно постричься и воспользоваться услугами массажиста. Для нас это может показаться дешево, но в КНДР средняя зарплата - $119 в месяц. Разумеется, это компенсируется бесплатным жильем, образованием и здравоохранением, которое предоставляет государство.

Но, как пишут журналисты The Straits Times, посещение одной из фабрик Пхеньяна показывает, насколько мало получают жители страны. Завод, производящий школьные рюкзаки, выпускаемые по розничной цене в 26 тысяч вон (3,25 долл. США), платит своим рабочим около 100 тысяч, то есть, другими словами, 12,5 долл. США. Этого хватает лишь на приобретение 3-4 школьных портфелей.

Профессор Института экономических исследований Пхеньяна Ким Санг Хак признает экономические проблемы, стоящие перед страной с населением в 25 миллионов человек. Валовый внутренний продукт КНДР составляет 28,5 млрд. долл. США -это, например, менее трети состояния миллиардера Билла Гейтса или лишь 1/10 от ВВП города-государства Сингапура. Впрочем, он отмечает, что в стране наблюдается рост производства сельхозпродукции и продовольствия. Однако, санкции, введенные Организацией Объединенных Наций, с его слов, экономически изолируют страну, затрудняют для государства финансирование жилья, образования и здравоохранения. "Но если мы не будем поддерживать эти социальные сферы, мы потеряем наш социализм", - говорит он.

Среди лучших примеров бесплатного государственного жилья – новый дом профессора Ри Ман Куна, ученого из Технологического университета Ким Чака. Не так давно от государства он получил просторную пятикомнатную квартиру площадью 220 кв. м, на 19-м этаже и с круглосуточным электроснабжением. В то же время, по статистике, обычный северокорейский житель живет в доме площадью 30-40 кв. м., а свет в нем выключают на 11 часов в сутки. Как правило, северокорейцы могут получить четырехкомнатную квартиру площадью в 100 кв. м. только уже в 30 с лишним лет, внеся определенный вклад в жизнь общества.

Домам выделены квоты на количество потребляемой энергии, которое жильцы могут потреблять каждый месяц, после чего приходится платить. Профессор Ри Ман Кун пользуется квотой в 450 кВт/ч в месяц. Это более чем в три раза превышает квоту на среднюю квартиру. Для сравнения, средний житель Сингапура потребляет 468 кВт/ч ежемесячно.

В КНДР есть Музей Освободительной Войны, именно так в Северной Корее называется война 1950-1953 годов. В нем вы можете лицезреть фигуры солдат с пулеметами, сидящие под деревьями. В музее воспроизводится звук стрельбы, который заставляет посетителей вздрагивать. Можно даже увидеть, как американские самолеты летают над городом и, при этом, поражают даже гражданские цели.

История войны в Корее, проходившей с 1950 по 1953 годы, воссоздана на панорамном полотне длиной 132 м. и высотой 15 м. На нем изображены леса, пожары, погибшие или умирающие солдаты, расположенные на переднем плане композиции. Сорок художников работали 18 месяцев, чтобы создать этот военный ландшафт.

Дети, наблюдавшие вместе с журналистами инсталляцию, сжали челюсти и мрачно смотрели на происходящее. Некоторые еле сдерживали слезы. Им рассказали, как американцы сбросили на страну 32 557 тонн напалма – вещества, используемого для приготовления зажигательных смесей - чтобы сжечь леса, в которых прятались корейцы. Также армия США бомбила и Пхеньян, в котором на тот момент проживало 432 тысячи человек. Ни один город в Северной Корее не был спасен от этой участи. В результате войны погибли более 2 миллионов корейцев.

Возле входа в музей посетителям показывают образцы американских бомбардировщиков и танков, которые были захвачены во время войны. "Враги убивали корейцев просто ради удовольствия", - рассказывает лейтенант Чан Ун Хе низким голосом, стоящий у входа в здание.

В этой стране речь президента США Дональда Трампа про "гнев и ярость" в отношении КНДР - то же самое, что красная тряпка для быка. Корейская война словно отложилась в психике каждого гражданина страны. В Северной Корее ракетная и ядерная программы реализуются как раз под влиянием ужаса той войны, которая была более 60 лет назад.

К слову, теме ядерной программы КНДР в Пхеньяне также посвящен отдельный музей. Научно-технический комплекс имеет форму атома - ключевое его помещение находится в середине "ядра".

Представитель министерства иностранных дел г-н Ван Чол без колебаний говорит: "Мы гордимся нашей ядерной программой. Она поддерживает мир на Корейском полуострове". Он отметил, что решение руководства Северной Кореи о развитии ядерной и ракетных программ широко поддерживается среди населения. "Примеры Ливии и Ирака ярко показывают, что если вы не сильны, вас будут "поглощать" крупные державы, - говорит г-н Ван. - Ливия "отказалась" от своего оружия и ... посмотрите, что случилось с Каддафи. Ирак подвергся нападению, потому что США знали, что, в первую очередь, у них не было оружия массового уничтожения".

Он отметил, что ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит повстанцами в 2011 году, поддерживаемыми НАТО, только потому, что он прекратил программу развития ядерного и химического оружия за несколько лет до этого. По его словам, иракский лидер Саддам Хусейн был взят в плен после вторжения американцев в страну в 2003 году и казнен тремя годами позднее, потому что тоже был "слабым".

Вместе с тем, военная мощь КНДР не сравнима с американской. В Северной Корее насчитается не менее 60 ядерных боеголовок, в то время, как в США их 4480. Однако, расчет северокорейских властей заключается в том, что даже наличие этого, пускай и несопоставимого арсенала, не позволит США напасть на них.

Заключительную часть своей статьи Рахул Патак и Десмонд Фу посвятили теме изолированности КНДР. По словам авторов, это ощущается, еще когда только прилетаешь в Пхеньян на стареньком самолете китайской авиакомпании Air Koryo, и вас просят назвать каждую вещь, что вы провозите с собой. На улице нет интернета и сотовой связи, так что вы можете позвонить только из своего отеля.

Несмотря на жесткую цензуру в СМИ, угрозы Дональда Трампа постоянно "крутятся" на государственном телевидении, публикуются в северокорейском интернете, и даже отображаются на досках объявлений на улицах и у станций метро.

Согласно официальной истории КНДР, Корейский полуостров -это единая страна, которая на юге была оккупирована США со времен Второй мировой войны.

Оккупированная Японией на протяжении 35 лет, Корея была разделена на две части по 38-й параллели в 1945 году, когда Советский Союз освобождал от захватчиков Северную Корею, а США - Южную. Большинство историков согласны с тем, что именно КНДР, возглавляемая тогдашним лидером Ким Ир Сеном, начала корейскую войну с целью воссоединения двух Корей. По версии же Пхеньяна, войну развязали именно США. "Они были зачинщиками ... они всегда хотели стереть нас с лица Земли", - говорит г-н Ван.

В средней школе № 1 г. Пхеньяна журналисты побывали на трех занятиях, сначала - на уроке английского языка - каждый ребенок в стране теперь обучается языку с семи лет, далее - на уроке истории, где им рассказывали о биографии глав КНДР. На последнем занятии ученикам объясняли, что пришлось пережить Северной Корее из-за японцев и американцев.

В детских садах, которые посетили журналисты, самые популярные игрушки - это пластиковые модели танков, пушек и самолетов. Здесь также учат детей музыке с самого раннего возраста, и мы слышим, как они поют: "Мы растем и совершенствуемся ... Чтобы воссоединить Корею ... И прогнать США ... Из нашей страны".