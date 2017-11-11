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Общество

10 ноября 2017, 12:50
Морская авиация ТОФ пополнилась шестью обновлёнными вертолётами Ка-29

Морская авиация ТОФ пополнилась шестью обновлёнными вертолётами Ка-29

Шесть вертолётов Ка-29 прошли плановый средний ремонт в заводских условиях

На авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота "Николаевка" в Приморском крае прибыли сразу шесть обновлённых корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29, которые прошли плановый средней ремонт на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", сообщает ЕНВ.

Вертолёты доставлены в аэропорт Кневичи самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, после чего были приняты экипажами, прошли окончательную сборку и провели испытательные полёты. Перелет к месту постоянного базирования вертолёты Ка-29 провели в сопровождении самолёта Ан-26 и вертолёта Ми-8 морской авиации ТОФ. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике преступят к отработке задач по прямому предназначению.

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолёт, дальнейшее развитие вертолёта Ка-27. Разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов 

Метки: K-29, вертолет, ТОФ

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