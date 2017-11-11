Морская авиация ТОФ пополнилась шестью обновлёнными вертолётами Ка-29

На авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота "Николаевка" в Приморском крае прибыли сразу шесть обновлённых корабельных транспортно-боевых вертолётов Ка-29, которые прошли плановый средней ремонт на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", сообщает ЕНВ.

Вертолёты доставлены в аэропорт Кневичи самолётами Ил-76 Военно-транспортной авиации, после чего были приняты экипажами, прошли окончательную сборку и провели испытательные полёты. Перелет к месту постоянного базирования вертолёты Ка-29 провели в сопровождении самолёта Ан-26 и вертолёта Ми-8 морской авиации ТОФ. В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике преступят к отработке задач по прямому предназначению.